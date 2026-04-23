Porto, traffico merci in crescita 

Traffico merci in crescita e numeri di passeggeri e crocieristi in positivo. È quanto emerge da bilancio consuntivo 2025 dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. In tutta l’Isola, gli scali di sistema hanno movimentato circa 43 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente; 286mila Teus nel comparto contenitori (+36% a livello regionale), mentre sono oltre 6 milioni e 430 mila i passeggeri e circa 679 mila i crocieristi. Numeri, questi ultimi, in linea con il triennio precedente.

«I documenti approvati restituiscono l’immagine di un Ente dinamico che sta trasformando la programmazione in opere, servizi e risultati concreti», ha detto Domenico Bagalà, presidente dell’Adsp del mare di Sardegna. «Elementi indispensabili che, in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, consentono al Sistema portuale sardo di rafforzare la propria competitività puntando su infrastrutture adeguate al mercato, sostenibilità, digitalizzazione e qualità amministrativa. Asset indispensabili, questi, per l’attrazione di investimenti produttivi e lo sviluppo di nuovi traffici, per i quali, già a partire dal 2026, l’AdSP attuerà tutte le necessarie politiche di marketing mirate ad intercettare, per ogni singolo settore, dai passeggeri alle merci, tutte le possibili opportunità attualmente offerte dal mercato».

Sul fronte infrastrutturale, si evidenzia l’avanzamento dei principali cantieri strategici nei porti di competenza. Particolarmente rilevanti gli interventi nel Porto canale di Cagliari, dove procedono i lavori del nuovo Terminal Ro-Ro e le opere di infrastrutturazione connesse alla viabilità e alla logistica di supporto. Grande attenzione è stata rivolta ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica. Il 2025 è stato l’anno della piena fase operativa del programma di elettrificazione delle banchine (cold ironing) dei porti del sistema. Parallelamente, sono stati avviati progetti di efficientamento energetico, mobilità elettrica e innovazione tecnologica.

Dal punto di vista finanziario,, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha chiuso al 31 dicembre 2025 con un avanzo di amministrazione di circa 260 milioni per opere infrastrutturali, un fondo di cassa finale superiore ai 315 milioni e 558 mila euro e, dato rilevante, un patrimonio netto di circa 503 milioni di euro.

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