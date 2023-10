Porto Torres salvo 

Tuttavista 4

Porto Torres 4

Tuttavista (4-4-2) : Ruiu; Solinas (40’ A. Mameli), Bomboi, Barattelli, Marcich, Acquas (44’ Rodriguez), Dessì (37’ Cau), S. Mameli, Piras, L. Mameli, Meloni. In panchina Sanna, Rodriguez, Piredda, Oggianu, Rizzo, Bette, Podda, Mameli, Cau. Allenatore Pinna.

Porto Torres (4-3-3) : Falchi; Occhetti, Puggioni (35’ st Bernardini), Silvas (21’ st Spanu), Piredda, Mognato, Faedda, Fois, Sini, Oggiano (26’ st Pistidda), Soggiu (21’ st Bombagi). In panchina Vassallo, Borra, Pistidda, Bruno, Sabino, Piana, Bernardini, Bombagi, Spanu. Allenatore Congiata.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 5’ Oggiano, 7’ Acquas, 25’ Faedda, 45’ (r), 8’ e 22’ st Mameli, 38’ st Bombagi, 47’ st Sini

Note : espulsi Marcich e Sini; ammoniti Mameli, Mognato, Fois, Soggiu; recupero 3’ pt-5’ st. Spettatori 250.

Galtellì. Gara equilibrata con goleada (4 gol per parte) che rispecchia l’impegno delle squadre in campo. Parte in salita per i locali: angolo al 5’ e Oggiano insacca deviando di testa la palla dell’1-0. Passano 2 minuti e Acquas pareggia con un tiro dal limite. Le formazioni provano a vincere a ogni costo, Dessì scende sulla fascia al 22’ ma il suo tiro si spegne sul fondo. Ribatte Mognato al 23’ e il suo destro impatta sulla difesa. Faedda si smarca al 25’ e mette in rete l’1-2.

Il Tuttavista reagisce, Dessì sfiora il gol con un tiro a giro al 38’ e Mameli lo realizza al 45’ su rigore. Mameli show alll’8’ della ripresa di destro e al 22’ di sinistro per firmare la tripletta personale. Bombagi accorcia le distanze al 38’ con un tiro imparabile e Sini trova il pareggio finale al 47’ con un destro da fuori area.

Espulsi Sini e Marcich, quest’ultimo in occasione dell’uscita vittima di una botta in testa e condotto alla guardia medica, fortunatamente senza traumi di rilievo.

