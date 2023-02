Porto Torres riaccoglie la donna scampata alla furia dell’ex marito 

La commozione prende il sopravvento anche tra i carabinieri. Presente il maresciallo della stazione di Sennori, Gianfranco Serra, intervenuto la sera dell’omicidio, allertato dalla madre ottantenne Gonaria che con coraggio aveva messo al riparo i piccoli. L’incontro con i gemellini è il momento più toccante. Con in mano un mazzo di rose e margherite, corrono all’arrivo della mamma in via Principessa Giovanna. In quella strada l’ex marito, muratore 40enne di Ploaghe, l’aveva ridotta in fin di vita, poi con ferocia aveva ucciso con l’ascia suo padre, Basilio Saladdino, prima di accanirsi contro la madre, Liliana Mancusa, deceduta dopo quasi 40 giorni di agonia. Il luogo della tragedia ieri si è trasformato in una festa. «La prima cosa che desidero fare è una passeggiata con i bambini sul lungomare Balai per sentire il profumo del mare – le parole di Ilaria – un anno è stato lungo lontano da loro e finalmente è arrivato il momento di stare insieme». Oggi spegnerà le candeline della torta per festeggiare il compleanno dei suoi gemelli di appena due anni, rientrerà in quella casa, condivisa con i suoi genitori che l’avevano accolta dopo la separazione dal marito.

Alle 13 l’arrivo con l’auto sotto casa dà inizio alla festa: ad accompagnarla la sorella Giusy con il marito Franco. Per Ilaria rappresentano la vita, il suo vero sostegno. Fiori, applausi e lacrime, un immenso calore dopo un anno di degenza ospedaliera, mesi di dolore e difficoltà, lontana dai suoi piccoli. «Grazie e ancora mille grazie a voi tutti per essere qui, da parte mia e dei miei figli», le prime parole pronunciate a stento. La riabilitazione è ancora lunga, ma il percorso della rinascita è iniziato. Il viso si illumina davanti alla folla di amici e vicini di casa, presenti anche il sindaco Massimo Mulas e la vice Simona Fois: un abbraccio che sembra non finire, un bentornato da chi l’aveva soccorsa. Ilaria è incredula davanti all’arco di palloncini all’ingresso della palazzina. «Lo abbiamo fatto col cuore», dice Giovanna Manca, una delle tante volontarie che in questi mesi hanno contribuito a raccogliere fondi per sostenere la famiglia.

Una città che allarga cuore e braccia, si commuove e resta senza fiato. La comunità di Porto Torres riabbraccia una figlia, a un anno dal massacro che il 26 febbraio scorso ha quasi distrutto una famiglia. Ilaria Saladdino ce l’ha fatta, ieri è tornata a casa. La 39enne, mamma di due bambini, era scampata per miracolo all’aggressione dell’ex marito, Fulvio Baule, una furia omicida costata la vita ai genitori.

L’accoglienza

L’incontro con i figli

La commozione prende il sopravvento anche tra i carabinieri. Presente il maresciallo della stazione di Sennori, Gianfranco Serra, intervenuto la sera dell’omicidio, allertato dalla madre ottantenne Gonaria che con coraggio aveva messo al riparo i piccoli. L’incontro con i gemellini è il momento più toccante. Con in mano un mazzo di rose e margherite, corrono all’arrivo della mamma in via Principessa Giovanna. In quella strada l’ex marito, muratore 40enne di Ploaghe, l’aveva ridotta in fin di vita, poi con ferocia aveva ucciso con l’ascia suo padre, Basilio Saladdino, prima di accanirsi contro la madre, Liliana Mancusa, deceduta dopo quasi 40 giorni di agonia. Il luogo della tragedia ieri si è trasformato in una festa. «La prima cosa che desidero fare è una passeggiata con i bambini sul lungomare Balai per sentire il profumo del mare – le parole di Ilaria – un anno è stato lungo lontano da loro e finalmente è arrivato il momento di stare insieme». Oggi spegnerà le candeline della torta per festeggiare il compleanno dei suoi gemelli di appena due anni, rientrerà in quella casa, condivisa con i suoi genitori che l’avevano accolta dopo la separazione dal marito.

Le lacrime

Una sorpresa inaspettata, organizzata dalla sorella Giusy che ieri mattina si è recata nella clinica di Oristano “Santa Maria Bambina” e le ha comunicato che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno di ricovero. «Ilaria devi portare via tutto perché ritornerai a casa per sempre». Ha pianto ancora mentre preparava le valigie, consapevole di dover ricominciare una nuova vita. Senza i genitori e con un processo ancora lungo che vede imputato il padre dei suoi figli. Eppure, ieri, questa sembrava un’altra storia. Ilaria Saladdino ha ricevuto e fatto un regalo alla città. Tesa, commossa e con una grande voglia di stare tra la gente, un desiderio di amore e di dimenticare, per affrontare la risalita, lunga e difficile, ma con la forza di una famiglia colpita duramente.

Baule è rinchiuso nel carcere di Bancali con l’accusa di duplice omicidio e tentato omicidio aggravato. La sera del 26 febbraio mentre riportava i figli dalla ex moglie, dopo una discussione accesa fra i due, aveva ucciso a colpi di accetta il suocero, poi con la stessa arma aveva aggredito la suocera e la ex moglie. Martedì 21 verrà rinviata per l’indisponibilità del difensore di Baule, l’avvocato Nicola Lucchi, l’udienza che avrebbe visto la deposizione dei primi cinque testimoni, citati in giudizio dal pubblico ministero Enrica Angioni. Il processo con giudizio immediato nei confronti di Baule, era cominciato nel novembre scorso. L’imputato era comparso davanti alla Corte d’assise, presieduta da Massimo Zaniboni, che aveva rigettato la richiesta di perizia psichiatrica, ammettendo a dibattimento 29 testimoni.

