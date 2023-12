Porto Torres, ponte romano: rivalorizzazione  

Simbolo della potenza dell’antica Turris Libisonis, la prima colonia fondata dai romani in Sardegna, il ponte romano di Porto Torres, esempio della sorprendente abilità ingegneristica dell’epoca, sarà oggetto di consolidamento e restauro. L’imponente infrastruttura di età imperiale, con sette arcate in pendenza e 135 metri di lunghezza verrà restituita al pubblico grazie alla realizzazione di un percorso pedonale sopraelevato e illuminato il percorso che ritornerà ad essere fruibile senza intaccare il basolato romano, recentemente portato alla luce.

«Il progetto complessivo da 4 milioni di euro di fondi ministeriali, frutto di un lungo studio accurato sulla conoscenza del monumento», spiega Patrizia Tomassetti, architetta del Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Sardegna e responsabile unica del progetto, «interesserà il ponte per i prossimi due anni, lavori volti anche al rafforzamento strutturale delle spalle, delle pile e delle arcate del ponte, e alla conservazione delle superfici lapidee». Il ponte che cavalca il Rio Mannu è paragonato a quello di Rimini per la sua funzione di contrasto alle piene del fiume, costruito secondo soluzioni progettuali tali da agevolare il deflusso delle acque in caso di alluvioni. «In uso fino agli anni ’80, ha sopportato il traffico pesante del polo industriale senza cedimenti», ha aggiunto Gabriella Gasperetti, funzionaria archeologa della Soprintendenza. Dai lavori di restauro del 2008 e del 2020-21 sono emersi reperti con frammenti di ceramica fine africana, con forme tipiche della seconda metà del II e inizio III secolo d.C.

RIPRODUZIONE RISERVATA