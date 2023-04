Porto Torres, “manita”  alla Macomerese 

Macomerese (4-3-3): Trini, Caria(1’ st Manca), Nachet, Cataruozzolo (20’ st Foddai), Colombo, Giachero, Fois,Acosta (8’ st Cissè), Lauria, Ferrari, Vidili (25’ st Pirosu). In panchina Puggioni, Ruggiu, Curcu, Felipe Ferrari, Sanna. Allenatore Scotto

Porto Torres (4-3-3) : Vassallo, Canu, Puggioni, Sotgiu (22’ st Frongia), Masia,Occhetti, Oggiano (22’ st Soggiu), Peana (37’ pt Fois), Bombagi, Greco (18’ st Correnti), Mognato (30’ st Cabitta). In panchina Falchi, Marongiu, Sini, Pilo. Allenatore Congiatta.

Porto Torres 5

Macomerese 2

Arbitro : Fresu di Sassari

Reti : nel pt 14’ Greco, 19’ Vidili, 24’ Bombagi, 38’ Greco; nel st 6’ Masia, 40’ Soggiu, 45’ Felipe Ferrari (rig.)

Note . Spettatori 150. Am- moniti Accosta. Recupero 2’st.

Porto Torres. Il Porto Torres si congeda dal campionato di Promozione con una netta vittoria sulla Macomerese per 5-2 sul campo di piazza Cagliari.

L’avvio è equilibrato. I rossoblù passano in vantaggio con Greco al 14’ del primo tempo. Recuperano gli ospiti al 19’ con Vidili,. La pressione dei padroni di casa è però costante e al 24’ arriva il gol di Bombagi. Al 38’ è di nuovo Greco a mandare in rete la palla. Nella ripresa Masia al 6’ e Soggiu al 40’ arrotondano il punteggio. Chiude Ferrari su rigore concesso per fallo di mano.

