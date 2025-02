Porto Torres, le mani sulla Coppa 

Mancava proprio un trofeo italiano nella bacheca del Porto Torres che nel 2003 ha vinto la Coppa Vergauwen e nel 2013 la Brinckmann Cup. La società del presidente Bruno Falchi, da quest'anno “Asinara Waves”, ha meritatamente colmato la lacuna sollevando la Coppa Italia, di fronte ai tifosi di casa del palazzetto “Alberto Mura”. Lo ha fatto superando i pluricampioni della Briantea84 Cantù per 73-67 al termine di una gara molto intensa, risolta soltanto in volata. Del resto, di fronte c'era la società che sta imperversando nel basket in carrozzina dell'ultimo decennio: Cantù ha vinto 10 scudetti, 9 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane e 4 coppe europee.

Determinanti per il successo Luszinky con 24 punti (e gli 8 punti finali) e 8 rimbalzi e il solito Efeturk con 21 punti, 9 rimbalzi e 14 assist. Da segnalare anche 14 punti a testa per Oguz e Korkmaz.Porto Torres ha ospitato l'evento per la terza volta di fila. Una curiosità: nel 2023 la Dinamo Lab Sassari aveva perso in finale contro Santo Stefano, l'anno scorso Cantù aveva battuto Santo Stefano. Era dal 2002 che una squadra sarda non metteva le mani sulla Coppa Italia, come aveva fatto l'Anmic Sassari. In questa stagione l'Asinara Waves sta brillando, come dimostra anche il secondo posto nella massima serie (a -2 dalla capolista Cantù) e le ambizioni di un playoff scudetto da protagonista.

Asinara Waves Porto Torres : Caiazzo, Oguz, Simula, Efeturk, Bobbato, Luszynski, Puggioni, Congiata, Korkmaz, Ciciou. All. C. Mura.

Giampiero Marras

