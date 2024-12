Porto Torres-Genova, incendio a bordo: paura sul Moby Ale Due 

Paura in mare al largo delle coste sarde. Un traghetto in avaria, diretto da Porto Vecchio a Golfo Aranci, è stato trainato mercoledì a Olbia dopo il blackout in mezzo al mare. Ieri a tarda sera invece nella Moby Ale 2 diretta da Porto Torres a Genova con 268 passeggeri si è registrato un incendio che per fortuna è stato domato prima che provocasse una tragedia.

Paura a bordo

Paura a bordo della nave Moby Ale due in servizio sulla linea Porto Torres-Genova. Poco dopo le 22 un incendio, partito dal vano garage e divampato durante il viaggio verso lo scalo ligure, ha obbligato il comandante a cambiare programma. Chi si trovava al timone è stato costretto a dover fare marcia indietro. È successo nel ponte 3, da cui è partito: il fumo si è diffuso in altri ambienti creando panico tra i passeggeri che preoccupati sono stati invitati a raggiungere le zone di sicurezza. Il traghetto che aveva lasciato il porto di Porto Torres alle 20.30, quando ormai era a circa sette miglia di distanza è dovuto ritornare nello scalo industriale. Le fiamme sono state domate in breve tempo senza causare alcun ferito. A terra i mezzi dei vigili del fuoco e il personale della Capitaneria di porto di Porto Torres. I passeggeri si sono resi conto del trambusto hanno chiesto spiegazioni su quanto accaduto. La nave è tornata a Porto Torres: alle 23.45 era in porto. Chi era a bordo ripartirà oggi da Olbia con il Moby Tommy.

Black out in Corsica

Anche i nomi suonano come uno sfottò da avanspettacolo per i sardi, Giraglia e Zazà. Senza l’accento è Zaza, il traghetto con quasi 50 anni di navigazione che era stato trasferito in Gallura per garantire i collegamenti con la Corsica, dopo il disastroso stop della motonave Giraglia. Mercoledì sera, intorno alle 22, il Moby Zaza è piombato nel buio più fitto in mezzo al mare. Partito da Porto Vecchio alle 18,15 e diretto a Golfo Aranci, il Zaza è stato fermato da un black out e da un problema ai motori. Tecnicamente il traghetto è andato alla deriva al largo di Olbia. Tutto spento, buio fitto, momenti di apprensione per i passeggeri. Chi era a bordo ha capito che la serata sarebbe stata molto lunga. Il comandante ha chiesto l’intervento dei rimorchiatori. In un primo momento, dopo il ripristino di un generatore, il problema sembrava parzialmente risolto (ai passeggeri è stato garantito che in mezz’ora ci sarebbe stato lo sbarco), invece il traghetto non era più nelle condizioni di arrivare a destinazione. Il Moby Zaza è stato trainato dai rimorchiatori partiti da Olbia e ci sono volute due ore per l’attracco all’Isola Bianca. L’arrivo a Golfo Aranci era programmato alle 22, i passeggeri hanno toccato terra dopo mezzanotte. Operai, imprenditori, artigiani, famiglie avevano le auto nello scalo golfarancino. Una bella serata in pieno clima natalizio.

Operazione Zaza

Ieri Moby ieri ha spiegato che è andato in blocco parziale un generatore e, per sicurezza, è stato richiesto l’ausilio dei rimorchiatori. La pezza risulta peggiore del buco, Moby Zaza era stato schierato un mese fa per risolvere i problemi sulla linea Santa Teresa-Bonifacio, dopo i guasti a ripetizione del Giraglia e lo scandalo dei passeggeri rimasti bloccati in Corsica per giorni. La linea è diventata Golfo Aranci Porto Vecchio (quattro ore invece che 50 minuti) e la sostituzione della motonave non sembra avere dato buoni risultati. E, forse, era anche prevedibile. La nave è stata varata nel 1981. I collegamenti, impossibili, tra Sardegna e Corsica sono un caso nazionale. Il deputato della Lega, Dario Giagoni: «I continui stop sulle rotte tra Sardegna e Corsica, mi spingono a sollecitare il Governo centrale. Il bando va rivisto, a iniziare dall’importo a base d’asta che deve tenere conto anche la copertura di eventuali disservizi, non si può andare al ribasso». Il consigliere regionale dei Riformatori, e sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, aggiunge: «La cosa più grave è che le persone debbano essere costrette a cercarci per risolvere problemi, drammatici. Dobbiamo trovare una soluzione».

