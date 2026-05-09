Porto Torres, corsa a quattro per il Comune 

È partita la corsa al voto per 27 Comuni nella città metropolitana di Sassari e 13 nella provincia Gallura. L’attenzione è concentrata sui due centri maggiori per i quali è previsto il turno di ballottaggio: Porto Torres nel Sassarese e Tempio (in virtù del ruolo di capoluogo) in Gallura seguiti da La Maddalena.

Porto Torres

La campagna elettorale entra nel vivo, con circa 17.700 aventi diritto (20.637 abitanti) chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Se la scelta tra i candidati alla fascia tricolore è tra quattro nomi, a candidarsi nelle 12 liste depositate ieri ci sono 215 aspiranti consiglieri comunali. Il sindaco uscente Massimo Mulas mantiene salda la bandiera del centrosinistra con la corazzata delle cinque liste che lo sostengono – Partito democratico, Orizzonte Comune, Alleanza Verdi e Sinistra, M5s e Porto Torres Avanti - dove compaiono 4 esponenti della giunta e 12 consiglieri uscenti, una squadra che tenta la riconferma del primo cittadino. Sul fronte del centrodestra, la coalizione si presenta con tre liste - Lega, FdI+FI, Porto Torres Civica – uno schieramento ricompattatosi negli ultimi giorni, con Forza Italia che ha sciolto la riserva condividendo la candidatura del capogruppo leghista in consiglio, l’avvocato Ivan Cermelli, sostenuto anche dai Riformatori e dall’Udc. In corsa anche l’avvocata Sara Dettori che, senza alcuna esperienza amministrativa alle spalle, scende in campo per la prima volta, una candidatura promossa dal consigliere regionale Antonello Peru e sostenuta dalla coalizione sardista civica identitaria - Sardegna al Centro, Sardegna Vera e Psd’Az. Il quarto competitor è l’ex presidente del consiglio del M5S nella giunta Wheeler, Loredana De Marco che, abbandonato il simbolo dei pentastellati, scende in campo con Porto Torres C’è, progetto civico che mette insieme Sinistra Futura e Sardegna Chiama Sardegna.

Tempio e La Maddalena

A Tempio la corsa per la poltrona più importante di piazza Gallura, come era stato annunciato, è a cinque, mentre sono i 91 candidati per 16 posti in Consiglio Comunale. Le amministrative si annunciano particolarmente combattute e la caccia alle preferenze è già iniziata. Cerca la riconferma il primo cittadino uscente Gianni Addis con la sua squadra di assessori al completo. Andrea Biancareddu, con all’attivo diversi mandati di assessore regionale e sindaco della cittadina gallurese, lancia la sfida soprattutto a Gianni Addis, uno dei suoi alleati più vicini (sino alla rottura di qualche tempo fa). Altro candidato che ha portato la fascia tricolore a Tempio, è Romeo Frediani, sostenuto da una civica che si ritiene l’unica espressione del centro sinistra. Le novità sono due. Fabrizio Carta, editore di una emittente locale e militare dell’Esercito, guida una coalizione composta da due liste e chiede il consenso per una svolta per la città. Gianna Masu, manager pubblica, esperta in diritto Ue e relazioni internazionali, vuole un radicale cambiamento di rotta nella gestione del Municipio. A Tempio non c’è una lista espressione delle forze politiche del “campo largo”, c’è da segnalare la dissoluzione del Partito Democratico (non è riuscita l’operazione della lista a supporto di Addis). A La Maddalena la competizione è a due. Si era parlato di quattro liste, ma ieri hanno formalizzato la candidatura il sindaco uscente, Fabio Lai e Stefano Cossu che chiede un voto di discontinuità. Cossu ha 40 anni ed è consigliere di minoranza, vicino all’assessore regionale Franco Cuccureddu.

I “vip”

Si ricandida (alla testa di una civica) a Bortigiadas, Emiliano Deiana, ex presidente dell’Anci, dirigente regionale del Pd e già primo cittadino del piccolo centro dell’Alta Gallura. A Santa Teresa guida una lista il parlamentare ed esponente della Lega, Dario Giagoni (che sfida l’uscente Nadia Matta e Stefano Pisciottu). Tra le curiosità, la carica degli avvocati candidati a Tempio (una decina) e i singolari soprannomi di alcuni candidati di Viddalba (Ciarritta, Cucciaroni e Mattana).

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