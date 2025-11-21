Porto Torres, appello alla Regione: «Ristori entro un mese» 

Indennizzi immediati per i pescatori dello strascico, senza reddito per la proroga del fermo biologico al 30 novembre, e vincolati ad un sistema di sussidi che fa acqua da tutte le parti. Il consiglio comunale di Porto Torres, in accordo con gli operatori del settore, chiede alla presidente della Regione, Alessandra Todde e all’assessorato all’Agricoltura, l’urgente apertura di una vertenza istituzionale che affronti la situazione attraverso il pagamento a mezzo anticipazione immediato, entro il 20 dicembre, dei ristori arretrati.

Il documento porta la firma dei capigruppo consiliari che sollecitano Cagliari per l’attivazione di una procedura straordinaria dedicata alle marinerie in crisi nel Golfo dell’Asinara, aperta anche i pescatori di Alghero, Castelsardo e Stintino. «È necessario un tavolo permanente di crisi del comparto a Porto Torres, con Regione, Flag Nord Sardegna, Comune e rappresentanze delle marinerie per monitorare l’evoluzione della situazione e adottare interventi correttivi tempestivi». Lo sostengono i consiglieri comunali dopo l’approvazione unanime in consiglio dell’ordine del giorno sulla criticità del settore e, a seguito, della commissione aperta a pescatori e armatori delle marinerie di Porto Torres e Alghero.

RIPRODUZIONE RISERVATA