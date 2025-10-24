VaiOnline
Tortolì.
25 ottobre 2025 alle 00:28

Porto sotto esame, prove di carico sulla banchina vietata 

Dal 2022 il Circomare di Arbatax ha vietato il transito a macchine, moto e mezzi pesanti nel piazzale antistante la banchina di riva del porto. Le condizioni del tratto si confermano critiche tanto che, alla luce dello stato manutentivo dell’area, diventa fondamentale e urgente predisporre la progettazione dell’intervento di sistemazione della stessa. Negli ultimi due giorni, nella zona rossa è stata condotta una campagna di indagini strumentali, anticamera dei lavori di consolidamento del piazzale. È stata effettuata una prova di carico con il posizionamento di una gru per valutare il peso massimo ammissibile per il transito dei mezzi. Per mettere in pratica il test, l’area è rimasta blindata fino alle 20 di ieri. Oltre che sulla banchina di riva, dove l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna prevede di realizzare tre scali di alaggio e varo, gli interventi strutturali sono attesi in diverse zone dello scalo. Attualmente è in corso il cantiere per sostituire l’impianto di illuminazione e installare una sofisticata rete di videosorveglianza, di cui lo scalo è orfano. In realtà, la luce c’è ma non è senz’altro sufficiente a garantire sicurezza a chi transita o lavora nell’area gestita dall’Authority. La stessa entità che, nell’autunno del 2021, aveva annunciato investimenti per 30 milioni di euro per il porto ogliastrino. Il solo banchinamento di levante annuncia una spesa di 20 milioni. (ro. se.)

