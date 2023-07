Porto sorvegliato con i droni 

Un milione e mezzo di euro per rifare il look al porto turistico, con nuove pavimentazioni e una illuminazione a led. La giunta di centrodestra ha approvato il progetto esecutivo di un elaborato che già è contemplato nel Piano triennale delle opere pubbliche e che a breve sarà oggetto di un bando.

Il presidente

«Ci sono alcuni tratti pericolosi, costellati di buche, – spiega Giancarlo Piras, presidente del Consorzio del Porto di Alghero – mentre una parte delle banchine si trova al buio. Grazie a un finanziamento della Regione, trasferito al Comune – prosegue – si potrà ovviare a questi inconvenienti». Va avanti, in contemporanea, il piano per rendere il porto algherese sempre più moderno e efficiente, con un occhio di riguardo all’ambiente. «Installeremo un dissalatore in modo da poter utilizzare le acque del porto per il lavaggio delle imbarcazioni», aggiunge il presidente del Consorzio che vede il futuro del porto di colore green.

Macchine elettriche

Droni pronti a decollare per offrire assistenza ai grandi yacht o per la prevenzione degli incendi (c’è già pronta la pista di decollo e atterraggio). Macchine e tender elettrici e silenziosi per non turbare il sonno degli equipaggi. Pannelli solari per la produzione di energia pulita e cestini mangia-plastica in mare, a ridosso delle banchine. Il Consorzio punta a una gestione sostenibile dei 2000 posti barca all’ombra delle antiche mura e ha già messo in cantiere una serie di progetti. Alcuni sono stati avviati, altri riguardano la riqualificazione energetica, rientrano nel programma “Life green ports Italia” e saranno conclusi entro breve.

Piano regolatore

Il restyling della pavimentazione, con il rifacimento della segnaletica e un impianto di illuminazione a basso consumo sono le basi. Molto altro arriverà grazie al Piano regolatore in fase di approvazione da parte della Regione. Il porto di Alghero è pronto alla transizione ecologica, insomma, e si sta già promuovendo nelle fiere di mezza Europa come scalo sostenibile, illustrando i passi compiuti finora. «Stiamo lavorando per arrivare alle sostenibilità totale. Sono buone pratiche che i turisti apprezzano», conclude Piras.

Molo dimenticato

Resta da attrezzare il molo di sopraflutto, ormai un monumento alla spreco, realizzato decenni fa. Lungo 200 metri, era stato costruito per proteggere il porto di Alghero dai venti da sud e, in prospettiva, per ospitare imbarcazioni di grande stazza. Collaudato, ma mai concluso con gli ormeggi, oggi necessita di un radicale restyling. Le mareggiate hanno dilavato il terreno di fondazione creando un vistoso avvallamento. Adesso sarà necessario rinforzare la massicciata e creare alcuni sfiati. Forse servirà innalzare la barriera di qualche metro. Gli operatori della nautica sperano che gli interventi vengano avviati in tempi stretti.

