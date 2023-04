Porto Rotondo si prepara al festival di cibo e vino 

Dai rinomati classici toscani, ai potenti vitigni di Sardegna, fino a pregiati champagne. 60 cantine vitivinicole e 20 produttori dell’agroalimentare si preparano per il Porto Cervo Wine & Food Festival. È la dodicesima edizione, la prima dopo 3 anni di stop, che si aggiunge ai grandi eventi in calendario nelle proprietà del gruppo controllato dalla Qatar Authority. Nel 2023, quindi, si riparte a pieno regime e negli storici hotel, nel centro conferenze, nella marina e al golf club, dove ci sarà un susseguirsi di appuntamenti a cinque stelle fino a settembre sotto l’egida della società Smeralda Holding.

Nell’ambito della rassegna enogastronomica, intanto, si terranno incontri business, talk show, degustazioni e serate musicali dal 11 al 14 maggio. Ai classici momenti che hanno caratterizzato l’evento primaverile fin dalla prima edizione, si aggiungono nuove opportunità per gli espositori: un premio per le migliori etichette, una vetrina espositiva fissa in uno dei ristoranti di punta di Porto Cervo e una passerella nell’ambito del progetto di internazionalizzazione Taste of Sardinia. «La Costa Smeralda vuole essere, così come altre destinazioni di rilievo regionali, ambasciatrice e promotrice delle eccellenze enogastronomiche della Sardegna, della Penisola e del mondo - spiega Franco Mulas, Area manager Costa Smeralda -. Il festival offre agli espositori opportunità di visibilità uniche, sia all’estero che all’interno degli hotel, dei ristoranti e dei bar più prestigiosi del Gruppo, nei quali serviamo più di 500 mila coperti all’anno a clienti di ogni angolo del mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA