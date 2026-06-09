Porto Rotondo Questa “Life 2026” tutta da godere 

Cinema, musica, letteratura e solidarietà sotto le stelle, il cartellone degli eventi di Porto Rotondo, curato e organizzato dal Consorzio e presentato ieri, rinnova il legame tra il borgo e l'intrattenimento d’autore.

Su il sipario

“Porto Rotondo Life 2026” si accende il 21 giugno con la proiezione di “Nemos - Andando per mare” di Marco Antonio Pani, lungometraggio che rilegge l'Odissea in sardo intrecciando le vicende di Omero con la vita di pastori e pescatori locali, primo appuntamento della rassegna “Porto Rotondo al cinema” con sette proiezioni all'aperto tra luglio e agosto al teatro Mario Ceroli. «Anche quest'anno abbiamo voluto costruire una rassegna capace di unire qualità, partecipazione e attenzione alla comunità per offrire occasioni di incontro, cultura e bellezza», il commento del presidente del Consorzio Leonardo Salvemini.

Il cartellone

Musica a cielo aperto, ospitata tra i graniti dell’arena, con ospiti del calibro di Niccolò Fabi, il 16 luglio, prima data delle tre del tour sardo (poi a Cabras e a Sarroch) che segue l'uscita del nuovo album “Libertà negli occhi”; di Eugenio Finardi, il primo agosto, superstar, da cinquant’anni, della musica italiana; e della giovane trombettista e cantante spagnola Andrea Motis che con Josep Traver & Jurandir da Silva alle chitarre, l'8 agosto, si esibisce in una performance intima che unisce jazz acustico, bossa nova e sonorità brasiliane, tappa di “Time in jazz”. Nel calendario musicale, il 21 agosto, anche le sonorità tradizionali con Sonos de terra, de mare, de chelu, concerto con il maestro di launeddas, che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, da Paolo Fresu a Maria Carta, Luigi Lai, con il suo quintetto e Andrea Valeri e Mino Mereu Pradia, e l'esibizione del coro Sos Astores di Golfo Aranci, in occasione della notte di San Lorenzo. Largo alla solidarietà con il “Concerto benefico per Gaza” il 2 agosto e, il 18 agosto, “La sfilata delle farfalle rosa”, alla seconda edizione, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica che fa salire in passerella dottoresse, infermiere e pazienti. Spazio alla cultura con la presentazione di due libri della scrittrice e giornalista olbiese Marella Giovannelli, le proposte culturali dell'Associazione Giovani Porto Rotondo e il Premio Navicella Sardegna, il 5 settembre, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze sarde che hanno promosso l'Isola nel mondo. Confermato l'atteso appuntamento con Porto Rotondo in fiera, tradizionale mercatino estivo che, dal 3 giugno al 7 ottobre, anima il cuore del villaggio con colori e creazioni originali e artigianali.

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