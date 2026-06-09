VaiOnline
La rassegna.
09 giugno 2026 alle 02:26

Porto Rotondo Questa “Life 2026” tutta da godere 

Niccolò Fabi, Andrea Motis e Eugenio Finardi tra le star 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinema, musica, letteratura e solidarietà sotto le stelle, il cartellone degli eventi di Porto Rotondo, curato e organizzato dal Consorzio e presentato ieri, rinnova il legame tra il borgo e l'intrattenimento d’autore.

Su il sipario

“Porto Rotondo Life 2026” si accende il 21 giugno con la proiezione di “Nemos - Andando per mare” di Marco Antonio Pani, lungometraggio che rilegge l'Odissea in sardo intrecciando le vicende di Omero con la vita di pastori e pescatori locali, primo appuntamento della rassegna “Porto Rotondo al cinema” con sette proiezioni all'aperto tra luglio e agosto al teatro Mario Ceroli. «Anche quest'anno abbiamo voluto costruire una rassegna capace di unire qualità, partecipazione e attenzione alla comunità per offrire occasioni di incontro, cultura e bellezza», il commento del presidente del Consorzio Leonardo Salvemini.

Il cartellone

Musica a cielo aperto, ospitata tra i graniti dell’arena, con ospiti del calibro di Niccolò Fabi, il 16 luglio, prima data delle tre del tour sardo (poi a Cabras e a Sarroch) che segue l'uscita del nuovo album “Libertà negli occhi”; di Eugenio Finardi, il primo agosto, superstar, da cinquant’anni, della musica italiana; e della giovane trombettista e cantante spagnola Andrea Motis che con Josep Traver & Jurandir da Silva alle chitarre, l'8 agosto, si esibisce in una performance intima che unisce jazz acustico, bossa nova e sonorità brasiliane, tappa di “Time in jazz”. Nel calendario musicale, il 21 agosto, anche le sonorità tradizionali con Sonos de terra, de mare, de chelu, concerto con il maestro di launeddas, che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, da Paolo Fresu a Maria Carta, Luigi Lai, con il suo quintetto e Andrea Valeri e Mino Mereu Pradia, e l'esibizione del coro Sos Astores di Golfo Aranci, in occasione della notte di San Lorenzo. Largo alla solidarietà con il “Concerto benefico per Gaza” il 2 agosto e, il 18 agosto, “La sfilata delle farfalle rosa”, alla seconda edizione, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica che fa salire in passerella dottoresse, infermiere e pazienti. Spazio alla cultura con la presentazione di due libri della scrittrice e giornalista olbiese Marella Giovannelli, le proposte culturali dell'Associazione Giovani Porto Rotondo e il Premio Navicella Sardegna, il 5 settembre, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze sarde che hanno promosso l'Isola nel mondo. Confermato l'atteso appuntamento con Porto Rotondo in fiera, tradizionale mercatino estivo che, dal 3 giugno al 7 ottobre, anima il cuore del villaggio con colori e creazioni originali e artigianali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

amministrative 2026

Sanluri, Urpi cala il tris con percentuali bulgare «I cittadini ci apprezzano»

Affluenza consistente, al voto un elettore su tre Fenu: «Faremo un’opposizione responsabile» 
Luigi Almiento
La sorpresa.

Guspini, Pala archivia l’epoca De Fanti

Giovanni G. Scanu
Amministrative 2026

Cossa trionfa nella “sua” Sestu: «È una gioia immensa»

Battuta Michela Mura, candidata del Campo largo: «Ci abbiamo provato, buon lavoro al sindaco» 
Francesco Pinna
Gli sconfitti.

Manca non è deluso: «Un risultato comunque dignitoso»

Giovanni Lorenzo Porrà
Amministrative 2026

A Dolianova trionfa Piras Ussana cambia con Coni, Serdiana incorona Puddu

I risultati delle elezioni nei tre centri: una conferma e due novità assolute 
Carla Zizi Ylenia Mascia
La riconquista.

Fadda regina di Maracalagonis

Antonio Serreli
Il duello.

Nuraminis, Anni al terzo mandato

Ignazio Pillosu
Corsa a tre.

Uta premia Angioni: «Siamo pronti»

Lorenzo Ena
Amministrative 2026

Per la prima volta una donna conquista Muravera

Francesca Mattana nuova sindaca A Villaputzu eletto Pierpaolo Piu 
Gianni Agus