«Porto Rotondo non si tocca» 

«La tutela di Porto Rotondo è un interesse pubblico non negoziabile»: alla vigilia del Consiglio comunale che stasera discuterà del completamento del piano particolareggiato del centro turistico scende in campo la Fondazione con una nota che porta in calce due firme pesanti , quella del presidente attuale Leonardo Donà dalle Rose e del padre Luigi, fondatore insieme al fratello Nicolò, del borgo. La Fondazione, che ha già presentato le sue osservazioni al Puc, contesta la previsione di oltre 20 mila metri cubi di nuove edificazioni nel cuore del villaggio “in assenza di un confronto pubblico e prima della conclusione dell’iter di approvazione del Puc.

La visione

«Porto Rotondo non è un insediamento qualsiasi», si legge nella nota: «È il frutto di una visione progettuale unica, che ha generato un’identità urbana di architetture mediterranee, spazi pubblici significativi e opere d’arte. Un impianto fortemente integrato nel paesaggio, coerente e armonico, oggi minacciato da previsioni edificatorie speculative, del tutto incoerenti con il contesto». A giugno di quest’anno è arrivato anche un riconoscimento ufficiale ai beni architettonici del borgo con il Decreto ministeriale di vincolo della Soprintendenza sulla Chiesa di San Lorenzo, gioiello di Cascella e Ceroli, e il suo contesto urbano.

La Fondazione Porto Rotondo – nata per preservare il patrimonio architettonico e culturale – chiede di ritirare o sospendere l’approvazione del piano, di fermare qualsiasi nuova edificazione e di assoggettare l’intero ambito a tutele paesaggistiche e ambientali coerenti con il PPR. Se invece l’Amministrazione proseguisse sulla sua linea chiede che «le nuove realizzazioni siano rigorosamente subordinate a specifiche tutele paesaggistiche e ambientali, in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale, e accompagnate da approfondite valutazioni». Le contestazioni, infatti, sono anche di natura procedurale. «Un Piano approvato in anticipo rispetto al nuovo Puc, – si legge – rende di fatto inascoltate le osservazioni presentate nell’ambito del procedimento urbanistico generale».

«Non si tratta – conclude la nota – di una battaglia nostalgica né della difesa di un interesse privato: si tratta di preservare un patrimonio paesaggistico, culturale e identitario che appartiene alla Sardegna e all’Italia intera».

RIPRODUZIONE RISERVATA