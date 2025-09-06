«Porto Rotondo, no al cemento» 

Non solo in punto di fatto, anche in punto di diritto: non solo perché i ventimila metri cubi destinati a nuove costruzioni, nei polmoni verdi di macchia mediterranea, previsti nel Progetto di completamento del piano particolareggiato di Porto Rotondo potrebbero snaturare il borgo, ma anche perché le fondamenta su cui il Comune di Olbia intende edificarli sarebbero “incongrue”. Sul mega piano edilizio che darebbe il via libera alla realizzazione di nuove ville e di edifici residenziali e all'ampliamento di abitazioni già esistenti, approvato a luglio in Consiglio comunale e ora al vaglio degli uffici regionali competenti, interviene il Gruppo d'Intervento Giuridico.

L’istanza

L’associazione ha inoltrato un'istanza per chiedere che, nell’ambito della procedura regionale di verifica di coerenza e di copianificazione, si valuti “l'incongruità delle varianti al Piano particolareggiato di Porto Rotondo e al risalente Programma di fabbricazione”. E, in ragione della copianificazione, si coinvolgano, oltre a Regione e Comune, anche il ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Sassari. Al netto delle opinioni soggettive e degli scontri occorsi tra progettisti che hanno disegnato la posa della prima pietra, fondatori del villaggio e amministrazione comunale, secondo il GrIG “restano fermi principi e norme giuridiche nella pianificazione”. La volumetria in ballo è la moneta di scambio tra alcuni proprietari che la avanzano dal 1988, lottizzata sul Piano particolareggiato dell'epoca, e il Comune di Olbia che, “condonandola”, in cambio ottiene aree standard da destinare a servizi pubblici. «Il piano particolareggiato convenzionato nel 1988 ha visto da tempo scadere il termine decennale convenzionale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione»: per il GrIG, il Comune vorrebbe completare il piano particolareggiato con convenzione di lottizzazione scaduta, senza aver preso in carico le infrastrutture e le aree standard già realizzate (attualmente gestite dal Consorzio di Porto Rotondo) come stabilito dal Tar a novembre del 2024 e in barba alla legge regionale “che prevede che i Comuni non possono adottare o approvare qualsiasi variante agli strumenti urbanistici sino all'adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale”. Il Puc di Olbia è in fase di valutazione alla Regione.

