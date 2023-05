Porto Rotondo Life: da Sergio Caputo ad Angelo Duro 

La musica di Sergio Caputo, Frida Bollani, Serena Brancale, Lakeetra Knowles e Federico Monti Arduini, la comicità di Angelo Duro, cinema, libri, gli omaggi a Lelio Luttazzi e Lucio Battisti e tanto altro.

Il programma del Porto Rotondo Life 2023 è bello ricco. Presentata ieri da Leonardo Salvemini, presidente del Consorzio di Porto Rotondo organizzatore della manifestazione, e dal curatore della stessa Marcello Lombardo, la seconda edizione della rassegna culturale promette di bissare il successo della scorsa estate con eventi rivolti a un ampio pubblico. Si parte il 26 giugno col primo laboratorio dell’Happy Children, dedicato ai più piccoli; segue il 28 la proiezione di “La terra delle donne” di Paola Sini nell’ambito della XXXIII edizione del Festival del cinema di Tavolara. Tra gli appuntamenti di luglio gli eventi dedicati a Luttazzi il 6 e a Battisti il 13, la presentazione del libro di Marella Giovannelli “Indaco in prosa e in versi” il 21 e il concerto di Bollani il 27. Agosto all’insegna di Duro, protagonista il 3, della voce di Brancale l’8 per Time in Jazz, di Knowles l’11 e del live di Caputo il 12. Grande finale il 2 settembre con la cerimonia del Premio Navicella Sardegna. Confermata la rassegna cinematografica con 8 film tra il 21 giugno e il 30 agosto. (i. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA