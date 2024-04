Porto Rotondo, botte da orbi tra due signore 

Un appartamento conteso, la serratura sostituita e poi la “resa dei conti” con colluttazione e botte da orbi tra signore. Due donne sono le protagoniste di un episodio avvenuto ieri a Porto Rotondo. Nel cuore del borgo turistico olbiese dei vip, a due passi dalla Stazione dei Carabinieri, due donne se le sono date di santa ragione, per una vicenda che ora sarà oggetto di una indagine. Sono stati proprio i militari di Porto Rotondo a intervenire in una casa a pochi metri dalla caserma. I Carabinieri sono arrivati sul posto insieme a due ambulanze del 118. Le due donne hanno iniziato a litigare dopo una discussione che riguardava l’utilizzo di un immobile. Stando agli accertamenti dei militari si parla di un match senza esclusione di colpi tra proprietaria e inquilina. La persona che ha la piena disponibilità dell’edificio aveva chiesto a chi lo sta occupando di andare via, senza alcun risultato. E così ora la questione si arricchisce di alcuni certificati medici per lesioni.

