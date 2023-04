Porto Pino, riparte la pulizia della spiaggia 

Sono ripresi ieri mattina, nella prima spiaggia di Porto Pino a Sant’Anna Arresi, i lavori di movimentazione della posidonia: prevedono lo spostamento delle alghe in apposite aree destinate allo stoccaggio.

I lavori a seguito di un controllo da parte del Corpo forestale, come ha spiegato nei giorni scorsi l’assessora all’Ambiente Adriana Lobina, erano sono stati sospesi venerdì scorso ma si confidava nella rapida ripresa. Lo stop pare fosse dovuto all’utilizzo di alcuni mezzi utilizzati per raccolta che forse avrebbero potuto recare danno all’arenile. Problemi che a quanto pare in questi giorni sono stati risolti .

Soddisfatto per la ripresa dei lavori è il consigliere di opposizione Armando Linzas: «Finalmente sono ripresi – dice – anche se a noi non è stata fornita una spiegazione ufficiale sullo stop, ma almeno a breve, si potrà usufruire della spiaggia, e dare la possibilità alle tante attività di lavorare». (f. m.)

