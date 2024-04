Porto Pino, rinasce la prima spiaggia 

Dopo un’estate da incubo che ha messo in ginocchio i gestori di stabilimenti e attività ricettive, quest’anno la natura sembra essere stata benevola nei confronti della prima spiaggia di Porto Pino, la località balneare di Sant’Anna Arresi meta ogni anno di migliaia di turisti e dei bagnanti di gran parte del Sulcis.

Le alghe

Il ricordo della marea nera di posidonia che invase ogni più piccolo spazio dell’arenile trasformandolo in una palude è ancora molto fresco, ma gli operatori balneari vogliono essere ottimisti e, vista la spiaggia ritornata bianchissima e il mare cristallino hanno già avviato l’operazione di montaggio degli stabilimenti in modo da poter essere operativi al più presto.o un’annata a dir poco disastrosa dovuta, oltre che alla natura, al ritardo e al protrarsi delle operazioni di pulizia e rimozione della posidonia a cui si sono aggiunti gli stop imposti dal corpo forestale di vigilanza ambientale, per le operazioni effettuate con dei mezzi non consentiti per tali operazioni.

I gestori

Con la spiaggia quasi off-limits i gestori hanno cercato in tutti i modi di salvare la stagione, come ha fatto Francesco Nurra, dello stabilimento “Porto Pino Beach Club”: «Approfittando del gran caldo abbiamo provato a tenere aperto il nostro stabilimento fino a ottobre inoltrato, visto che siamo partiti a metà giugno con forte ritardo. – racconta – tuttavia abbiamo registrato una perdita che si aggira al 70 per cento rispetto alla precedente stagione. Adesso la spiaggia è in buone condizioni, ne approfittiamo per iniziare la stagione già da questo weekend, speriamo che almeno vengano sistemate le passerelle, dell’ingresso principale della spiaggia».Anche Aldo Porcu dello stabilimento “Papero Giallo”, spera in una buona stagione: «Dobbiamo incrociare le dita, e sperare che la spiaggia rimanga tale, – dice – adesso è molto bella e ci sono le condizioni per poter far partire la stagione. Speriamo anche che ci sia l’interesse per chi in spiaggia ci lavora e contestualmente si pensi alla salvaguardia dell’ambiente. Lo scorso anno è stato molto difficile per tutti, la situazione era drammatica e non era nemmeno facile effettuare una pulizia: ci siamo dovuti adeguare cambiando la nostra offerta in basa alla domanda, abbiamo registrato una grossa perdita». Tra chi è pronto a scommette sulla natura finalmente benevola c’è anche Gianluca Cro, che andrà a guidare lo stabilimento Sun Beach: «Sono alla prima esperienza, e con la spiaggia in queste condizioni ci sono i presupposti per poter lavorare, sperando rimanga tale. Ci auguriamo che il Comune venga incontro alle nostre attività, con una pulizia programmata del litorale, penso che per ora possa bastare una semplice pulizia».

Il Comune

L’amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi (dove a giugno si voterà per la scelta del nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale) lo scorso anno è stata criticata e non poco per le vicissitudini legate alla posidonia della prima spiaggia ma anche per le passerelle danneggiate. Sul tema interviene il vicesindaco Claudio Mei: «Quest’anno, – spiega – sono già stati effettuati interventi di miglioramento della accessibilità all’arenile. Si stanno ultimando gli interventi sul tanto atteso ponte pedonale, che collega una importante area di sosta alla prima spiaggia, e con i fondi del progetto del Sic (sito di importanza comuniraria) si è proceduto all'acquisto di nuove passerelle che verranno posizionate a breve. Si sta cercando anche di incrementarne il numero attraverso la partecipazione ad un bando del Gal insieme al Comune di Masainas».

