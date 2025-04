Porto Pino, preparativi per la stagione 

Porto Pino si prepara alla prossima stagione turistica e i gestori degli stabilimenti balneari hanno già iniziato a montare i loro chioschi. L’obiettivo per alcuni è riuscire ad aprire per il weekend di Pasqua o, al massimo, per il 25 aprile. «Abbiamo iniziato a montare la nostra struttura, ma non abbiamo ancora deciso una data precisa – fa sapere Gianluca Cro che gestisce lo stabilimento Sun Beach –, ci stiamo preparando alla nuova stagione per iniziare da queste festività ad offrire un servizio ai nostri clienti». Stessa cosa per il Porto Pino Beach club dove Francesco Nurra assicura: «Ci stiamo preparando per la stagione 2025, con l’obiettivo di aprire prima di Pasqua».

Lavori al via anche nella seconda spiaggia. «Da qualche giorno abbiamo iniziato a posizionare il basamento della struttura, contiamo di aprire per Pasquetta, cercando di sfruttare i ponti del 25 aprile e del primo maggio –racconta Luciano La Mantia del Luna Beach –. Siamo al lavoro per dare un servizio ai turisti che arriveranno nel nostro territorio in questo inizio di stagione, sperando di essere assistiti anche dal bel tempo».

