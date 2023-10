Porto Pino, la spiaggia rinascerà 

Durante la stagione estiva appena terminata la prima spiaggia di Porto Pino è stata al centro di mille polemiche da parte dei gestori degli stabilimenti e dei bagnanti per le problematiche legate alla posidonia. Ma ora la situazione e destinata a cambiare, visto che nei giorni scorsi sono iniziati i lavori che permetteranno di trasformare radicalmente l’intera spiaggia.

Il progetto

Si tratta di lavori, come spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Sant’Anna Arresi, Claudio Mei «che rientrano tra i progetti detti di “rinaturazione di habitat sensibili in aree fortemente antropizzate” per i quali nel 2019 abbiamo partecipato ad un bando, finanziato con 500 mila euro dalla Regione. Riguarda gli interventi nell’area Sic (sito di interesse comunitario) del promontorio di Porto Pino, Teulada e Masainas, di cui siamo Comune capofila». Non si tratta di una lavoro a breve scadenza, ma un progetto studiato nei minimi dettagli che, appunto, ha come obbiettivo la protezione e valorizzazione e fruibilità dell’area interessata dal progetto. Questo comprende ovviamente l’utilizzo balneare della spiaggia per la quale sarà favorita l’accessibilità pedonale attraverso la realizzazione di passerelle amovibili. Prevista anche la protezione dell’arenile con interventi di salvaguardia delle dune, come sta avvenendo in questi giorni nella prima spiaggia: sono stati installati dei paletti in legno e una cordonata per favorire la formazione delle dune nel retro spiaggia, per impedirne l’accesso.

Le reazioni

La novità non piace però a tutti. Non si sono, infatti, fatte attendere le reazioni di chi la spiaggia la vive per lavoro, come Luciano Lamantia, che gestisce uno stabilimento nella seconda spiaggia. «Non abbiamo bisogno di essere recintati, la spiaggia e bella così com’è, la gente la ha sempre rispettata, siamo sempre stati attenti anche nella parte non recintata e non come nella prima spiaggia dove si stanno soffocando le piante con la sabbia. Sarebbe ora di renderla fruibile da tutti. Servirebbero più servizi come cestini e controllo». Contrario, anche Giovanni Marco Uccheddu che nella prima spiaggia gestiste lo stabilimento Sun Beach. «Invece di recintare a difesa delle dune “ artificiali” avrei riposizionato la sabbia all’interno della spiaggia, visto che ora è accumulata nelle dune e nella pineta recintata e sta soffocando i pini». Critico anche Albano Salis di Marevivo Sud Sardegna: « Con questo intervento rischiamo, che non sia più accessibile anc he la parte della pineta ancora libera sia nella prima sia seconda spiaggia – afferma . Auguriamoci che non venga chiusa anche la pineta, basta vedere le condizioni della parte recintata da circa vent’anni, dove si può notare la sofferenza delle piante, soffocate dalla sabbia» .Pronta la replica dell’assessore Mei: «Il progetto si pone come fondamentale finalità la protezione, valorizzazione e la realizzazione dei servizi per la fruizione sostenibile - spiega – è parte dello strumento attuativo del piano di gestione del Sic del promontorio di Porto Pino e mira alla conservazione dell’ambiente naturale» .

