Porto Pino, avviate le manutenzioni nei piazzali delle spiagge 

Con l’imminente avvio della stagione estiva a Porto Pino ci si sta già muovendo per far si che si possa sfruttare al meglio. Nella spiaggia sono già a lavoro gli operatori balneari che stanno allestendo i loro stabilimenti, mentre nel versante esterno l’amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi, guidata da Paolo Dessì, ha deciso di effettuare dei lavori di manutenzione nell’area parcheggi. Si è partiti nei giorni scorsi dall’area sterrata prima del canale, come fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Valerio Lecca, «questo tipo di lavori fa parte di quelli iniziati mesi fa sulla sistemazione delle strade rurali, utilizzando materiali idonei e compatibili con l’ambiente, e cercando di rendere il piazzale più omogeneo in vista dell’avvio della stagione estiva, sperando anche che il tempo ci assista». Lavori che proseguiranno a partire dalla prossima settimana anche nei due piazzali a ridosso della prima spiaggia, area che presenta alcune buche dovute agli allagamenti che spesso si registrano dopo le abbondanti piogge.

«Con questa sistemazione dei piazzali parcheggio - dice il sindaco Paolo Dessi - cerchiamo di fare il nostro dovere per mantenere il decoro e presentare al meglio uno dei luoghi più belli e fragili nostri territorio comunale».

