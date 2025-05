Porto Palma, il ponte di nessuno 

Cade sul ponte e si frattura una gamba: dopo undici anni il risarcimento del danno non arriva, seppure riconosciuto dal Tribunale di Cagliari. Il ritardo è legato al rimpallo di responsabilità fra le istituzioni tenute a rispondere dell’infortunio: la Regione in quanto l’incidente è successo in area demaniale, il Comune di Arbus, il titolare della struttura, l’associazione Circolo nautico Porto Palma che in quel periodo gestiva il porticciolo e proprio sull’imboccatura si trova il ponticello in legno che unisce le due sponde.

La storia

Siamo sulla Costa Verde, a Tunaria, ex villaggio dei pescatori, il proprietario di una villetta estiva, Antonello Garau di Guspini, il 10 giugno del 2014, verso le 11.30, stava percorrendo il ponticello di legno, apparentemente privo di insidie. Improvvisamente, però, un’asse di legno si spezza sotto i suoi piedi, si crea un buco e lui ci finisce dentro con la gamba. Fortunatamente alcuni bagnanti lo soccorrono. Il danno subito ha convinto Garau a intraprendere un’azione legale contro i proprietari per difetto di custodia della struttura. Con prove e perizie a sostegno della richiesta, il giudice ha riconosciuto il danno, circa 40mila euro. Garau amareggiato dice: «Aspetto che si trovi l’accordo fra coloro che dovranno risarcirmi».

Ponte chiuso

Il caso giudiziario questa volta diventa politico. Maggioranza e minoranza in pieno disaccordo. La questione è venuta alla luce nei giorni scorsi con una determina degli uffici sui soldi che il Comune ha sborsato per pagare la parcella di una consulenza tecnica in merito all’incidente. «Da novembre del 2024 – ricorda il sindaco, Paolo Salis – c’è un’ordinanza del Comune che vieta l’ingresso al ponte. In attesa di chiarire le competenze, non si passa. La messa in sicurezza è la priorità. Non possiamo rinviare all’infinito il risarcimento riconosciuto al cittadino, vittima due volte, prima per questioni di salute, ora per le procedure burocratiche». Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, incalza: «Anni per capire a chi spetta saldare il conto. Un pasticcio: l’imboccatura del porto è del demanio, come pure la spiaggia da cui si accede al ponte. E se il Comune in tutto questo è estraneo, perché ha emesso l’ordinanza? La chiarezza è d’obbligo».

La protesta

L’associazione Porto Palma, gestore del villaggio, alza la voce. «All’abbandono generale del posto – dice il presidente, Alessandro Tuveri – si aggiunge il divieto di transito sul ponte. Una struttura che collega la spiaggia al resto della costa, in particolare al piccolo arenile noto come Rio Murtas e Punta Niedda, amata dai giovani per i tuffi nelle acque cristalline». E Tuveri ricorda il rischio che raddoppia: «Da un lato le presenze diminuiscono, dall’altro c’è chi non si fa scrupolo di crearsi un passaggio nella rete di chiusura».

RIPRODUZIONE RISERVATA