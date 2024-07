Porto nonna in crociera e… ciao, ciao 

Quando (e se) il futuro sarà davvero nelle mani delle giovani generazioni, che ne sarà degli anziani? La domanda può sembrare retorica ma fra sovrappopolazione, longevità e le costanti migliorie della tecnica farmaceutica, potremmo presto toccare un punto di non ritorno, un livello d’entropia che indurrebbe a decisioni drastiche e drammatiche per la salvaguardia comune, con buona pace dell’etica sociale. Ecco il punto di partenza di “Sea Paradise”, il romanzo della giornalista e scrittrice palermitana, Eleonora Lombardo, edito da Sellerio.

In un futuro non meglio precisato, l’autrice pone le basi per una brillante e acuta distopia che si presenta al lettore sotto i migliori auspici del progresso. In nome della tutela delle riserve energetiche del pianeta e seguendo rigidamente i dettami di una società finalmente solidale, la preservazione della specie umana passa anche attraverso le navi della Sea Paradise, scafi bianchi e di abbagliante bellezza, dotati di ogni possibile agio tecnologico ma con una scia lugubre. Lo Stato offre agli ultrasettantenni delle crociere e si tratta di viaggi immersi nel lusso e nelle comodità, con cabine king-size, giardini sospesi sull’oceano e viste mozzafiato, in cui tutti i servizi vengono offerti gratuitamente ai viaggiatori che aderiscono spontaneamente al protocollo. E difatti, sono migliaia, ogni mese, gli anziani passeggeri che si imbarcano, attratti da pranzi e cene stellate, con la garanzia che anche i piaceri più lussuriosi, dal gioco d’azzardo ai piaceri della carne, verranno finalmente saziati.

Accade anche a Elvira, una vedova dai modi eleganti e Amanda, ex attrice con un principio d’Alzheimer, una donna solare e amichevole. Il viaggio comincia sotto i migliori auspici ma quando l’autrice strappa il sipario, affiora una brutale realtà che considera gli anziani un peso per la società e così, se i nascituri sono un bene per la collettività intera, una risorsa per il futuro, allo stesso modo gli anziani sono un peso di cui sbarazzarsi in modo elegante. E perché non durante le traversate in mare? Ecco, i viaggi a bordo della Sea Paradise ideati dalla Lombardo – autrice di racconti e del romanzo “La disobbedienza sentimentale” (Cairo, 2019) che durano otto giorni e sette notti, una roulette russa, le cui regole sono esplicitamente accettate da tutti i viaggiatori, disposti a mettere in palio la propria vita in cambio della spensieratezza di una parentesi di piacere che – potrebbe essere – senza ritorno.

Questa nuova società prevede che il tempo di vita non debba superare gli ottanta anni e una volta varcata la soglia, basta una dose di veleno per chiudere la partita. Ma a bordo della Sea Paradise, nell’arco di un massimo di dieci viaggi per ciascun passeggero, queste crociere di stato offrono la garanzia di poter finalmente avverare ogni tipo di desiderio – dall’alcool al gioco d’azzardo, dalle lussuose spa sino al sesso, ovviamente – zigzagando fra beauty maker, coppe di champagne e sale da ballo, accolti da un personale prestante e bellissimo, muscolosi e satinati, non a caso soprannominato “Impeccabili”. Tutto a portata di mano e tutto gratuitamente, senza un briciolo di pudore ma siglando un patto con il Diavolo ovvero accettando la possibilità di trovare una morte repentina o di essere “gentilmente” eliminati, per il benessere comune per contingentare e ottimizzare le risorse energetiche. All’interno di un contesto distopico del prossimo futuro, Lombardo firma un romanzo maturo con la bella intuizione di narrare una storia d’amicizia femminile sferzata d’ironia, sotto l’egida di una giustizia sociale che scruta nel buio e scivola verso l’incubo.

