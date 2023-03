Porto, nei moli attraccano i rifiuti 

Cambia lo scenario, non muta lo sconcio. Il viaggio tra i moli del porto di Cagliari (esterni, interni, intermedi: poco cambia) è solo all’inizio. Sa Perdixedda, lo specchio d’acqua è da alcuni anni porto peschereccio, riservato alla motobarche dello strascico e dell’attività artigianale. In banchina non ci sono solo le reti stese al sole, le nasse, alcuni divergenti d’acciaio che brillano al sole del pomeriggio. C’è altro, e non ha lo stesso fascino. Una discarica che lì proprio non dovrebbe esserci. Come non dovrebbe mai essere nata, sulle sponde del canale che sbuca dentro il porto trascinandosi acque non propriamente pulite e qualche rifiuto di troppo, l’ennesima collina di plastica, buste di cellophane, cassette, bidoni e barattoli, contenitori di pvc e laterizi scaricati forse di notte da orde di inguaribili incivili. A pochi passi da chi, sul mare della Scafa, sulle rive del mare, tenta, come stanno facendo le associazioni dei canoisti, di regalare bellezza a un’area suggestiva ma fortemente degradata.

Non bastava la plastica. Non bastavano le bottiglie di birra, i resti di lenze e di reti, qualche scarpa vecchia. Le immancabili cassette di polistirolo “volate via” da qualche peschereccio attraccato in banchina. Angoli di porto votati al degrado. A gettar l’occhio tra i cumuli di rifiuti sparsi tra i massi dei moli chiudono il grande scalo di Cagliari si scoprono tante curiosità e oggetti davvero inspiegabili visti i luoghi in cui giacciono.

Le curiosità

Per esempio che ci fa una vecchia cornice di legno incastrata tra le rocce della diga foranea che dal canale San Bartolomeo ripara le barche dei porticcioli turistici di Su Siccu. Sul suo versante interno la quantità di spazzatura è impressionante, anticipata dalla discarica cresciuta tra terra e mare all’altezza della foce.

I teatri

Cambia lo scenario, non muta lo sconcio. Il viaggio tra i moli del porto di Cagliari (esterni, interni, intermedi: poco cambia) è solo all’inizio. Sa Perdixedda, lo specchio d’acqua è da alcuni anni porto peschereccio, riservato alla motobarche dello strascico e dell’attività artigianale. In banchina non ci sono solo le reti stese al sole, le nasse, alcuni divergenti d’acciaio che brillano al sole del pomeriggio. C’è altro, e non ha lo stesso fascino. Una discarica che lì proprio non dovrebbe esserci. Come non dovrebbe mai essere nata, sulle sponde del canale che sbuca dentro il porto trascinandosi acque non propriamente pulite e qualche rifiuto di troppo, l’ennesima collina di plastica, buste di cellophane, cassette, bidoni e barattoli, contenitori di pvc e laterizi scaricati forse di notte da orde di inguaribili incivili. A pochi passi da chi, sul mare della Scafa, sulle rive del mare, tenta, come stanno facendo le associazioni dei canoisti, di regalare bellezza a un’area suggestiva ma fortemente degradata.

Le follie

Prendi il pennello Bonaria, il molo che dalla pineta si protende verso il largo. Sul lato esterno i rifiuti non mancano, a dimostrazione che l’“insistenza del cretino” anche qui trova terreno fertile per svilupparsi. Bottiglie di vetro, scatole di esche, buste, contenitori di cibo che dovrebbero finire nella spazzatura domestica una volta rientrati a casa magari con i pesci da cucinare dopo una battuta proficua restano tra i massi del molo, a volte finiscono in acqua e in mare galleggiano per approdare in qualche altro angolo di porto.

Di tanto in tanto quei rifiuti vengono raccolti. Più spesso si accumulano, aggiungendosi alla spazzatura portata dalla corrente che fa gironzolare, in un viaggio interminabile, ciò che gli uomini scaricano dalle imbarcazioni (perché anche questo accade, e non di rado) o si dilettano a depositare direttamente sulla terraferma, sulla riva. (a. pi.)

