Porto, lo sviluppo bloccato da un tubo 

Un tubo militare mette a rischio lo sviluppo del fronte (orientale) del porto di Cagliari. È il collettore di carburanti dell’ex deposito Pol Nato: sbocca sul molo di Levante e attraversa Sant’Elia fino alle viscere della Sella del Diavolo, dove i serbatoi occupano 280.000 metri cubi. La Us Navy l’ha dismesso e consegnato alla Marina italiana, che da anni non sa che farsene. Dopo un bando flop del 2020 gestito da Difesa Servizi – la stessa controllata di Stato che vuole ricoprire di pannelli fotovoltaici il colle di Sant’Ignazio – resta abbandonato. Per bocca del suo presidente uscente, Massimo Deiana, l’autorità portuale ha chiesto chiarezza sul futuro dell’infrastruttura: «L’incertezza impedisce ogni progettazione efficace» di sviluppo, ha sottolineato durante una recente riunione del comitato di gestione degli scali sardi. La risposta della controparte, l’ammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari, non lascia ben sperare. In sintesi ha detto: nulla è deciso, il tubo resta militare e l’autorità portuale «deve tenerne conto nei propri piani».

La riunione

L’ennesimo caso di incompatibilità tra presenza militare e investimenti civili in Sardegna è descritto nel verbale di una riunione che si è tenuta a fine marzo, ma reso pubblico solo in una fase successiva. All’ordine del giorno c’era anche l’adeguamento funzionale dell’area di Su Siccu al piano regolatore portuale. A sollevare la questione tubo Pol Nato è stato Deiana: lo ha definito «elemento interferente» che «rappresenta un problema di rilievo non trascurabile». La replica è dell’ammiraglio Stella: «La Marina Militare, qualora decidesse di riattivare il sito», ha detto, «potrebbe riservarlo a finalità strategiche, collegate anche al nuovo aeroporto militare. Di conseguenza, la disponibilità dell’area resterebbe vincolata all’uso militare e l’Autorità portuale dovrebbe tenerne conto nei propri piani, non essendo verosimile un recupero a breve termine dell’area da parte civile». Una posizione che non ha dato punti di riferimento a chi doveva ragionare sullo sviluppo del fronte mare.

La polemica

Il presidente uscente, critico sullo stallo, ha portato esempi di danni concreti. Sul molo Bonaria «sono state rilasciate alcune concessioni. Ma se un titolare volesse presentare un project financing per realizzare a proprie spese il prolungamento del molo – intervento da oltre 12 milioni – chiedendo in cambio una concessione ventennale, l’Autority si troverebbe nell’impossibilità di garantire certezze a causa del mancato chiarimento da parte dello Stato Maggiore». In più la due diligence sul sistema di condotte sotterranee ha già portato «a una spesa di 800mila euro per operazioni propedeutiche alla dismissione», ha sottolineato Deiana. Un rilascio per finalità civili del quale al momento non si può parlare. Il rappresentante militare è stato inamovibile. Lo sviluppo del porto, a est, può attendere.

