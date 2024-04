«Porto la Sardegna a Miami» 

Valorizzare la cucina e i prodotti sardi negli Stati Uniti d’America. È questo il sogno che si sta concretizzando del giovane chef sangavinese Daniele Senis, 28 anni, che nella città di Miami in poco più di un anno ha aperto tre sedi del suo ristorante Sardomare, dove ogni giorno porta in tavola le tradizioni culinarie e i sapori di tutta la Sardegna.

L’appello

Ora il giovane chef chiama a raccolta i produttori dell’Isola perché vuole organizzare una grande festa culinaria in occasione de Sa die de sa Sardigna il 28 aprile: «Sto cercando quante più aziende possibili che vogliano partecipare a questo festival, che si terrà nel centro più importante della moda di Miami nel Design district e voglio che questa rassegna diventi famosa a livello nazionale per far conoscere agli americani la nostra cultura e la nostra tradizione. Sono alla ricerca di artigiani e produttori di prodotti sardi che vogliano esportare in America. Ho già contattato alcune aziende, tra queste ci sono artigiani della filigrana, le maschere di Ottana, cantine e produttori di formaggio. Questo festival potrà essere una grande occasione non solo per far conoscere i nostri prodotti agli americani, ma anche una occasione per le piccole aziende per esportare negli Usa».

L’identikit

Daniele Senis, che sogna di aprire un ristorante a New York, ha incominciato la sua vita di cucina a soli 14 anni, ad Alghero, dove ha frequentato la scuola alberghiera: «È stato un percorso fatto di tanti sacrifici perché un ragazzino a quell’età ha la voglia di uscire con gli amici, di andare a ballare, di fare festa. Tuttavia io sono sempre stato in cucina. Ho fatto tante rinunce e sono stato pagato davvero poco, ma la voglia di imparare e di studiare il fantastico mondo culinario era più grande di ogni altra cosa. All’inizio ho scelto di non fare esperienze subito all’estero, perché la nostra terra è una delle più ricche di culture e prodotti. Mio fratello più grande Manuele, 40 anni, dopo aver girato mezza Europa è tornato in Sardegna e ha aperto sette anni fa a Pula il ristorante Mema.

