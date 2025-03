Porto, la nuova sfida è il turismo  

Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, è stato di parola: il porto di Oristano-Santa Giusta non è per niente dimenticato, anzi interessa molto. Ed ecco arriva puntuale la notizia della consegna del cantiere per la realizzazione del Centro servizi polifunzionale per la logistica agroalimentare (e non solo) all’impresa Apice srl che entro fine novembre dovrà provvedere al rinnovo e al riadattamento dell’edificio di mille metri quadri, un tempo adibito a caserma dei Vigili del fuoco.

Il progetto

In un futuro ormai imminente il nuovo complesso ospiterà il Punto di controllo frontaliero del ministero della Salute, gli uffici dell’Autorità portuale, nuovi spazi al servizio dei passeggeri delle navi di crociera e alcuni locali destinati al cluster portuale. L’opera, che segna un importante balzo in avanti nell’infrastrutturazione dello scalo oristanese, ammonta a 7 milioni e 628 mila euro ed è interamente finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicato allo sviluppo della logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. «L’avvio dei lavori rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento logistico del porto di Oristano Santa Giusta –spiega Massimo Deiana- ma costituisce anche un impulso significativo per il comparto agroalimentare, strategico per l’intera economia regionale».

La struttura

Un’opera fondamentale che dà finalmente gambe robuste alla naturale centralità dello scalo oristanese e alla prevalente vocazione agroalimentare del territorio. Un hub strategico per la logistica portuale, favorendo, grazie ai servizi dedicati al settore, il potenziamento dei traffici commerciali che nell’anno appena chiuso, hanno registrato un milione 200mila circa di tonnellate di rinfuse movimentate. Ma non basta. «Questa nuova struttura –continua Massimo Deiana- non solo migliorerà la competitività del porto nel settore ma offrirà servizi essenziali per lo sviluppo futuro del mercato crocieristico».

Il turismo

Un polo strutturato che invece oggi manca e che, con molta probabilità, limiterà se non addirittura farà chiudere a zero la stagione crocieristica 2025 dopo i discreti risultati dei due anni precedenti. «È un dato obiettivo, nonostante gli sforzi organizzativi dei Comuni di Oristano e Santa Giusta e di altri enti, la mancanza di un hub dedicato ci ha fortemente penalizzato – commenta l’assessore comunale al Turismo, Luca Faedda - La notizia della consegna dei lavori apre prospettive importanti per tutto il territorio, di questo va dato atto all’Autorità di sistema portuale di Sardegna e al suo presidente Massimo Deiana. Ciò non toglie che faremo di tutto per far approdare qualche nave di crociera anche nello scalo oristanese».

Le tappe

La programmazione invernale della compagnia di navigazione Msc Crociere comprende Cagliari (180 approdi), Olbia (94), Golfo Aranci (4), Porto Torres (3), 5 su Arbatax ma non Oristano. Ma non tutto è perduto. «Si tratta di dati- spiegano all’Autorità portuale- in fase di consolidamento ai quali si aggiungeranno nelle prossime settimane le prenotazioni per Oristano e ulteriori integrazioni sul calendario per gli altri porti di sistema». Anche Massimo Deiana conferma: «Nelle prossime settimane proseguiremo l’attività di stimolazione del mercato, in particolare per i porti a traffico più ridotto, con primo appuntamento strategico al Seatrade Cruise Global previsto in aprile a Miami, durante il quale incontreremo i principali gruppi armatoriali per consolidare e sviluppare il settore».

RIPRODUZIONE RISERVATA