«Porto la mia Sardegna  ovunque nel mondo» 

Ha un pallino fisso da quando era bambina, Maria Giovanna Cherchi. Ovvero: «Portare la Sardegna ovunque nel mondo». E con lo stesso entusiasmo con il quale ha registrato a Gerusalemme il video di “Deus ti salvet Maria” con Fausto Leali, la quarantacinquenne artista di Bolotana aprirà oggi a Cagliari, all’ex Vetreria di Pirri, alle 21, “Cagliari dal vivo”, manifestazione promossa da Comune e Sardegna Concerti dedicata alle variegate espressioni musicali degli artisti sardi ma non solo, passando dalla tradizione musicale nostrana fino al pop. Con lei, a dare il via all'evento che fino al 23 settembre porterà concerti gratuiti (tranne quello di Tonino Carotone, il 27 luglio) nelle periferie, ci saranno Veronica Perseo e Amame Vocal Ensemble. «Sono molto felice di avere l'onore di aprire la rassegna e lo farò animata sempre dal mio principio faro: onorare la Sardegna. Sia che lo faccia in chiesa o in piazza e nulla cambia se si tratta di una grande città o di un piccolo borgo dove il pubblico si porta la sedia da casa per ascoltare».

Questa è anche una bella responsabilità.

«Io mi sento realmente coinvolta dalla Sardegna e quando interpreto i brani ho sempre l'obiettivo di conquistare il pubblico con l'omogeneità della musica, ci tengo a che tutti si sentano popolo perché la magia sta proprio nella condivisione».

Quali le emozioni provate a Gerusalemme?

«Sicuramente quelle che sento tutte le volte che canto e, in modo particolare, quando si tratta di “Deus ti salvet Maria”. Posso aggiungere che averla portata nel luogo più Santo che esista è stato incredibile, molto toccante. È stato come dire a tutti: “sono qui in rappresentanza di tutti coloro che credono in questo messaggio”. Mi sento molto fortunata».

Come siete stati accolti?

«È stato bello, durante le riprese, camminare come pellegrini e vedere la gente che si fermava e ci circondava per ascoltarci. C'è stata tanta condivisione, per me un momento storico».

Com’è nata la collaborazione con Fausto Leali?

«Avevo da tempo l'idea di fare un duetto con lui e l'ho proposto alla mia agenzia, la R&G Music che si occupa anche delle sue tappe sarde. Lui ha accettato subito, ponendo come condizione che si cantasse la preghiera dei sardi, così ha detto. Sono stata felicissima. È un progetto che ha subìto uno stop a causa del Covid, poi lo abbiamo ripreso in mano e si è potuto concretizzare».

Che esperienza è stata?

«Fausto è un grande professionista e le sue qualità le conoscono tutti. È stato bravissimo anche cantando in sardo, ha saputo aggiungere una magia particolare alla preghiera. Il brano è inserito nel mio ultimo album, “Sirena”, composto totalmente da inediti a parte proprio “Deus ti salvet Maria”. Con il video, realizzato in collaborazione con la Fondazione Maria Carta, abbiamo trovato la collocazione ideale per questa preghiera ispirata da Maria, cantata dalla straordinaria Maria Carta e ricantata da me, un'altra Maria».

RIPRODUZIONE RISERVATA