Porto insabbiato, via libera al dragaggio e alla discarica dedicata 

Dopo l’individuazione dello scavo minerario destinato ad accogliere i grandi cumuli di sabbia, che rendono inagibile il porto turistico, il Comune di Buggerru approva un altro importante atto amministrativo, che da il via alla progettazione definitiva per il ripristino dello scalo.

Nei giorni scorsi la Giunta guidata dalla sindaca Laura Cappelli, ha deliberato sul Documento d’indirizzo alla progettazione (Dip), relativo alle opere di dragaggio e alla realizzazione della “discarica di scopo” riservata a contenere il materiale estratto con l’escavo nel fondale interno dell’approdo. «L’approvazione del Dip – spiega Cappelli - ci consentirà di proseguire concretamente lungo un percorso, che per la nostra comunità è di fondamentale importanza. Sappiamo che la fase di progettazione dovrà affrontare un iter complesso e articolato. Proprio per questo l’Ufficio tecnico comunale si sta dedicando quotidianamente a tutte le attività necessarie, con l’obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile alle autorizzazioni, che consentiranno di appaltare i lavori». Per l’intervento complessivo del ripristino dell’agibilità del porto di Buggerru, l’amministrazione comunale dispone di più finanziamenti, per un importo complessivo di 12 milioni di euro.

La Regione, inoltre, sta finanziando in questi giorni anche la progettazione dei lavori, che dovranno essere eseguiti. «Con l’approvazione del Dip – aggiunge - sarà possibile predisporre la documentazione necessaria, per dare avvio alla gara finalizzata all’affidamento della progettazione, che richiede diversi passaggi tecnici e amministrativi. L’approvazione del provvedimento rappresenta per questo un significativo passo in avanti». La risoluzione dell’insabbiamento del porto è sempre stato condizionato dagli elevati costi dell’intervento, legati alla classificazione della sabbia presente, considerata un rifiuto speciale per via dell’alto contenuto di metalli pesanti. Un rifiuto speciale da trattare, secondo quanto previsto dalla normativa, in un particolare impianto di lavaggio e poi da smaltire in una discarica specializzata. Con l’individuazione della così detta “discarica di scopo”, il problema del dragaggio del porto sembra ora arrivato a una risoluzione finale. «Per Buggerru si apre così una nuova fase con l’obiettivo di trasformare in un intervento concreto un problema, che da decenni condiziona la piena operatività e lo sviluppo del porto».

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