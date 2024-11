Porto insabbiato, interrogazione in Parlamento 

L’annoso problema dell’insabbiamento del porto di Buggerru approda sul tavolo del ministero dell’Ambiente. Nei giorni scorsi il deputato di FdI Gianni Lampis ha presentato un’interrogazione al ministro Gilberto Picchetto Fratin.

«Nel comune di Buggerru insiste un’infrastruttura portuale realizzata negli anni '70 – si legge in una nota del deputato di FdI - che rappresenta un importante approdo per natanti di piccole e medie dimensioni nel litorale sud occidentale della Sardegna. Il porto da anni è parzialmente inagibile per via della presenza di oltre 150 mila metri cubi di sabbia che non possono essere rimossa perché, a seguito di una norma del 2001, è inserito all'interno di un Sito d’interesse Nazionale, essendo l'intero territorio comunale caratterizzato dalla presenza di ex insediamenti minerari». I metalli pesanti contenuti renderebbero la sabbia del porto un rifiuto speciale. «Con il Dm 172 del 15 luglio 2016 il dragaggio con conferimento nel corpo idrico di provenienza è stato di fatto ampliato anche alle aree Sin, dove le caratteristiche fisiche e chimiche sono uguali tra "dentro" e "fuori". Purtroppo nel caso di Buggerru il decreto non fa riferimento alle caratteristiche ecotossicologiche. Nel caso di Buggerru l’equiparazione dei valori non è applicabile. Occorre, quindi – conclude Lampis - ampliare l’ambito d’interpretazione del decreto anche nella parte dell’ecotossicità naturale, affinché si possa consentire il dragaggio del porto di Buggerru». L’interrogazione è stata presentata al ministro. Ora si attende una risposta.

