«Porto infrastruttura strategica per l’Ogliastra» 

Un sit in, un momento di attenzione su una questione chiave. È andata in scena al porto di Arbatax l’iniziativa dei Riformatori Sardi, nel solco delle manifestazioni in altri scali, per richiamare l’attenzione sui problemi legati all’insularità. Un divario fisico e strutturale che non riguarda solo i passeggeri, ma anche le merci.

«Il trasporto delle merci da e per la Sardegna è sempre più costoso, incerto e privo di garanzie – spiega Michele Cossa – Le imprese sarde pagano un prezzo più alto esclusivamente per il fatto di operare in un’isola, mentre il sistema continua a privilegiare il traffico passeggeri a scapito della continuità delle merci».

Il messaggio della manifestazione non può essere frainteso: senza continuità territoriale delle merci non c’è uguaglianza economica, non c’è competitività, non c’è sviluppo.

«In territori come l’Ogliastra, il porto di Arbatax rappresenta un’infrastruttura strategica per l’economia locale e per l’approvvigionamento delle merci. Ignorare questo ruolo significa aggravare una condizione di svantaggio già strutturale», osservano gli esponenti dei Riformatori. L’articolo 119 della Costituzione impone di compensare i costi dell’insularità. «Il prezzo della diseguaglianza deve essere compensato».

