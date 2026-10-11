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Alghero.
12 ottobre 2026 alle 01:46

Porto in crescita e più accessibile 

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Sostenibilità, accessibilità e servizi sempre più importanti. Sabato mattina sulla Banchina Dogana del Porto di Alghero l'inaugurazione della nuova gruetta per persone con disabilità: un sollevatore adatto al superamento delle barriere architettoniche, progettato e prodotto interamente in Italia. Un'attrezzatura ideale per i trasferimenti delle persone, che consente di imbarcare sia nelle piccole imbarcazioni come le derive, sia su yacht più grandi in totale sicurezza. In servizio anche la nuova unità mobile per aspirazione reflui dalle barche ed il Dpol per la raccolta delle plastiche in mare.

Durante la mattinata è stato fatto un bilancio della stagione estiva 2026: crescita dei transiti (circa il 20%), il posizionamento di un nuovo pontile, la partecipazione crescente in fiere ed eventi internazionali, il sostegno alle attività sociali e sportive delle associazioni locali. (c.fi.)

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