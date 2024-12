«Porto il frutto del drago nell’Isola» 

Ci sono un po' di Messico e Sudamerica a Villacidro, un “frutto del drago” nella terra degli agrumi. La passione di Francesco Muscas per la pitaya, frutto tropicale già noto nel centro e sud America ai popoli precolombiani e importato nelle Filippine nel 1600 dagli spagnoli, sboccia dopo un viaggio nel sud della Spagna, in cui ha potuto ammirarne le coltivazioni.

In serra

«Il cactus Selenicereus undatus (pitaya) è una pianta epifita; per crescere ha bisogno del sostegno e dell’ombra di altre piante cui si avvinghia. In serra, ogni pianta è legata a una canna che le consente di svilupparsi in altezza, così come farebbe in natura», spiega Muscas, il cui percorso professionale da psicologo ha preso a un certo punto della sua vita un’altra affascinante direzione. La coltivazione in serra, che ha avuto inizio un paio di anni fa e ora «grazie a un progetto regionale, sta trovando ulteriore sviluppo» è portata avanti con il supporto della famiglia, in particolare del figlio Jacopo, che fra pochi giorni discuterà la tesi nella facoltà di Agraria, e di suo fratello Giovanni, che coltiva e commercializza agrumi e avocado sardo. Osservando la pitaya, è subito ovvio perché è chiamata anche “frutto del drago”: la sua turgida buccia tendente al rosso è ornata da spuntoni verdi e arricciati, che ricordano le squame del maestoso animale mitologico. «Questo nome viene dal Vietnam – continua il coltivatore – dove si racconta che il frutto sia nato dall’ultimo respiro di un drago, che lo ha sputato prima di morire per mano di un guerriero».

La coltivazione

Tagliando a metà il grande frutto (pesa dai 300 ai 400 grammi) si scoprono la polpa succulenta e le varianti di colore (e gusto) al suo interno. La “Giant Vietnam” bianca, lattiginosa e coperta da semini neri, sembra stracciatella; la “Jindu1” rosso magenta, dentro e fuori; la “Tesoro” ha buccia color carminio e un nome prezioso scelto dall'italiano che lo ha coltivato per primo a Malaga: «Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo di persona», ricordano Francesco e sua moglie Monica. La pitaya, tranne qualche varietà, non è autoimpollinante. Fiorisce la notte, fino alle prime luci dell’alba. In natura il lavoro di fecondazione è svolto da falene e piccoli animali notturni; portano il polline di fiore in fiore. Nella serra di Muscas, di oltre mille esemplari, è la famiglia a svolgere “il turno di notte”, spargendo il polline di fiore in fiore con un pennello, facendo attenzione alle varietà. «I cactus hanno il nome delle varietà scritto sui filari», spiega Jacopo. «È un lavoro certosino. Le serre hanno necessità di una serie di caratteristiche perché il frutto possa crescere bene, questo fa sì che il costo al chilo sia piuttosto alto. Nel periodo di raccolta (da giugno a novembre) è importante tagliare il frutto quando è al giusto grado di maturazione, per non comprometterne il sapore». In cucina «bisogna farsi un po' il palato al suo gusto fresco e delicato», spiegano i Muscas. «Abbiamo iniziato da poco il commercio nei supermercati, grazie all’associazione Agricoltori Villacidresi, vedremo come la pitaya verrà accolta dai sardi».

