Porto, il Comune sborserà 3 milioni 

Il Comune di Baunei dovrà risarcire oltre 3 milioni di euro all’impresa Savico, oggi Hce Costruzioni, che ha realizzato il porto di Santa Maria Navarrese. La sentenza, ufficializzata qualche giorno fa dalla Corte d’Appello di Cagliari, chiude un contenzioso durato 35 anni, che ha visto l’impresa chiedere un risarcimento per l’interruzione dei lavori dal 1992 al 1997. «Questo contenzioso ha avuto una così lunga durata in quanto, prima di pervenire ad una decisione di merito – spiega il sindaco di Baunei Stefano Monni - in tutti questi anni sono state affrontate situazioni che hanno riguardato questioni preliminari, questioni di natura amministrativa e questioni relative alla competenza su quale Autorità dovesse prendere la decisione finale». I lavori nella baia che oggi ospita il porticciolo turistico, furono iniziati nel 1989 e dopo l’interruzione (secondo la società costruttrice causata dal comune) durata dal 1992 al 1997, furono finalmente portati a termine nel 1998. Il porto fu ufficialmente inaugurato nel maggio del 1998, con una giornata di festeggiamenti che coinvolse le comunità di Baunei e Santa Maria Navarrese. «Ora, trovandoci di fronte a questa situazione, non voluta e non cercata – ha rimarcato Monni nel profilo Facebook del comune, comunicando l’esito del contenzioso alla popolazione - abbiamo l’obbligo di affrontarla cercando di preservare gli obblighi di equilibrio contabile dell’Ente, senza incidere negativamente sull’erogazione dei servizi a favore della collettività, né sull’azione amministrativa che vogliamo continuare a portare avanti».

