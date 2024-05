Porto, i gommoni restano a terra 

Anziché solcare il mare della costa orientale 130 gommoni sono a terra. Poggiati su blocchi in cemento in attesa di spazi per l’ormeggio nel porto di Arbatax. Spazi che non sono disponibili, né ora e né nell’immediato futuro. Gioco forza occorre attendere la fine della procedura attivata dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. La scadenza dei termini per la presentazione delle istanze scade venerdì prossimo, ma i tempi per sancire il concessionario dei 1.400 metri quadri, ribattezzati area Pagnottelli, sono destinati a dilatarsi ben oltre la fine del mese. Le attività di tredici società del settore nautico, che hanno costituito il Consorzio operatori del diporto Arbatax, sono congelate: «Ma abbiamo bisogno di lavorare», dice Flaviano Stochino, coordinatore dell’associazione Operatori del diporto associati a Confcommercio.

Il gran caos

La paralisi è una bomba a orologeria, tanto che il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha allertato il prefetto Gianfranco Dionisi: da Nuoro sono arrivati i primi segnali di monitoraggio della situazione. Di certo in porto non soffiano venti di bonaccia. Da una parte c’è la Turismar, che ha presentato istanza di rinnovo per nove mesi della concessione demaniale marittima relativa a aree a terra (3.234,96 metri quadri) e specchi acquei (18.559,5 metri quadri, di cui 1.117,94 per la posa di 33 moduli di pontili galleggianti). Lo scopo della richiesta è mantenere e gestire l’approdo, come avviene dal 1997. La stessa società, che fa capo a Franco Ammendola, ambisce alla gestione dei 1.400 metri quadri, messi a bando dall’Authority, sui quali hanno messo gli occhi anche il Consorzio operatori del diporto Arbatax e la Levante Arbatax.

Il sindacato

All’avvio delle attività, in netto ritardo rispetto agli anni precedenti, sono legate una settantina di assunzioni stagionali. Buste paga che rischiano di non essere emesse. «Ogni giorno - ammette Stochino - noi soci del Consorzio riceviamo richieste di noleggio dai clienti ma siamo costretti a disdire». Interviene anche Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra: «È curioso che si attenda l’inizio della stagione per un bando di gara che andava fatto lo scorso autunno. Ancora più sconcertante che si rischi di lasciare oltre 70 lavoratori con le loro famiglie e ben 13 società nell’incertezza e con il rischio di non poter lavorare. L’Authority trovi la soluzione tecnica che consenta la gestione temporanea degli spazi in attesa del rilascio della concessione».

