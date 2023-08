«Porto i classici  ai ragazzi e poi imparo» 

«Che vivano a Nairobi, a Chicago, oppure a Scampia, l’adolescenza è ovunque uguale. Sì, ci sono alcune differenze legate alla cultura, ma una cosa i giovani chiedono agli adulti, e gli adulti spesso non sanno fare, o non vogliono: guardami, ascoltami».

Ogni volta che Mario Martinelli rivede “The sky over Kibera”, si commuove. Forse lo farà anche domani a Seneghe, nel cortile della Domo de sa Poesia, alle 21,30, dove il mediometraggio realizzato nel 2019 sarà proiettato per il Cabudanne de sos poetas.Si emoziona, il drammaturgo di Reggio Emilia (65 anni), e freme per tornare a Kibera, un quartiere molto povero di Nairobi, in Kenya, dove dal 2017 per un anno e mezzo ha lavorato con oltre un centinaio di bambini e ragazzi, li ha guardati e ascoltati. Come fa ogni volta che incontra una “tribù” della sua “non scuola”, una di numerose sparse per l’Italia (anche a Seneghe) e per il mondo, per “metter in vita” uno spettacolo teatrale. In quelle occasioni, con i suoi “non allievi” legge un classico della letteratura, loro lo reinventano, gli prestano voce e corpo, e gli permettono di continuare a vivere in forme nuove.

Nella baraccopoli kenyana, il drammaturgo sette volte Premio Ubu, fondatore del Teatro delle Albe di Ravenna con la moglie e compagna d’arte Ermanna Montanari, ha portato Dante e l’Inferno. Li ha portati “a casa“ giacché Kibera, in lingua swahili, vuol dire selva.Sul progetto e lo spettacolo finale poi, ci ha fatto un film, “The sky over Kibera”, in lingua madre e in inglese.

Come ha fatto?

«Ogni volta che lavoro con gli adolescenti porto loro un classico, ma in modo che non si limitino a essere esecutori del grande testo, al contrario il grande testo viene messo nelle loro mani e nei loro cuori e da questo corto circuito nascono gli spettacoli. Così ho lavorato a Scampia, New York, Francia, Stoccolma e in vari altri luoghi del mondo».

Come sceglie le opere?

«Le scelte nascono sempre a partire dalla situazione in cui mi trovo. A Kibera, le prime volte che ci sono andato, mi sembrava di essere dentro un inferno dantesco. Ho spiegato alla tribù come inizia la Divina Commedia in cui si parla di ladri, di politici corrotti. Ho chiesto: a Nairobi chi sono i politici corrotti? I ragazzi a quel punto hanno cominciato a creare e improvvisare».

Come si entra in sintonia con i più giovani?

«Il segreto è prenderli sul serio. Vederli, ascoltarli. Il contrario di quello che fa la società degli adulti. I ragazzi sono la ricchezza di questo mondo. Non bisogna insegnare loro, ma mettersi in dialogo con loro. Sono 30 anni che lo faccio e ogni volta continuo a essere sorpreso dalla loro bellezza».

Anche a fronte dei recenti casi di violenza di gruppo contro giovani donne?

«Dobbiamo rovesciare lo sguardo: da loro a noi. Quei ragazzi li abbiamo cresciuti noi adulti. Siamo noi che ogni giorno indichiamo come valori la violenza e la guerra, che gli abbiamo insegnato che la donna è un oggetto. Come facciamo a sorprenderci se sono così, quando noi siamo così?».

RIPRODUZIONE RISERVATA