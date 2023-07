Porto franco per la differenziata 

Sorpresa per i turisti in transito nel porto di Villasimius: chi attracca con la barca scopre che è stato inutile impegnarsi a bordo nella corretta differenziazione dei rifiuti. Una volta sul molo non si possono separare plastica da vetro, lattine da carta, secco e umido: tutto finisce in due mega contenitori. «Sia i miei compagni di viaggio sia io - spiega l’insegnante cagliaritana Mara Concas – non ci aspettavamo che una località così all’avanguardia nella salvaguardia dell’ambiente come Villasimius, uno dei primi centro in Sardegna a istituire un’oasi marina protetta, avesse un porto dove i rifiuti vengono ancora portati all’inceneritore. Ne abbiamo chiesto conto in segreteria, ci è stato detto che è da sempre così, purtroppo».

La Marina

Amedeo Ferrigno, direttore della Marina di Villasimius, la società che gestisce lo scalo turistico, conferma: «Sì, siamo in questa situazione e speriamo di venirne a capo presto, anche se non dipende da noi né dalla nostra volontà. Quelli del porto sono classificati come rifiuti speciali, non possono essere gestiti con l’appalto comunale che garantisce il servizio per privati cittadini e attività. Occorre un appalto ad hoc, ma spetta al Comune bandirlo, non alla Marina. Noi dal canto nostro abbiamo addirittura attrezzature all’avanguardia per lo smaltimento delle acque bianche, nere e di sentina delle barche, un servizio che forniamo gratuitamente ai diportisti, questo per dimostrare quanto teniamo all’ambiente».

Il Municipio

Il sindaco Gianluca Dessì è tornato alla guida del Municipio di Villasimius da qualche mese, dopo le dimissioni, il commissariamento e la nuova vittoria elettorale di di maggio. «Il nostro paese non fa parte dell’autorità portale di Cagliari ma per i rifiuti speciali del porto deve comunque far riferimento a precise direttive di Capitaneria e Ministero. Da quest’anno abbiamo ottenuto il via libera per il bando che si occuperà della gestione dei rifiuti del porto. Gli uffici stanno predisponendo la documentazione, speriamo di poterlo pubblicare a breve. Siamo molto sensibili verso questo argomento: nel resto del paese abbiamo ottenuto un ottimo risultato nella differenziazione dei rifiuti, arrivata all’83 per cento. Adesso tocca al porto».

