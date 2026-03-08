VaiOnline
Tortolì.
09 marzo 2026 alle 00:24

Porto Frailis, la passerella  dovrà essere sostituita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La manutenzione della passerella d’accesso alla spiaggia-gioiello di Porto Frailis è troppo costosa. In più, fatto più grave, la struttura non garantisce sicurezza e per questo verrà sostituita da una gradinata e da una rampa inclinata in cemento armato, in parte rivestite con pietre bianche in armonia con il contesto. «Nonostante la manutenzione periodica si è verificato nel tempo il decadimento strutturale al limite dell’utilizzo», scrive il tecnico incaricato dal Comune di Tortolì di redare il progetto che ha trovato copertura finanziaria: la Regione ha erogato un contributo di 205mila euro per sistemare l’accesso alla spiaggia della baia.

Il progettista è stato categorico nel bocciare la vecchia passerella, logorata dalle intemperie: «Lo stato dell’arte è tale per cui la rampa in legno necessita di interventi strutturali e urgenti per il ripristino della sicurezza statica e della funzionalità architettonica: la struttura portante, realizzata con travi e pilastri in legno infissi sul terreno, mostra segni di ammaloramento molto profondi, per la soluzione dei quali è necessaria la completa sostituzione a garanzia del funzionamento statico».

In sostanza, l’impalcato rischia di non reggere il carico antropico atteso per la prossima stagione. Oltre agli aspetti strutturali e statici, esistono criticità architettoniche determinate dall’inserimento infelice della rampa sull’arenile, che realizza un arrivo sulla spiaggia troppo defilato rispetto al sistema di accesso, creando sull’arenile un impatto visivo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 