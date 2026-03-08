Porto Frailis, la passerella  dovrà essere sostituita 

La manutenzione della passerella d’accesso alla spiaggia-gioiello di Porto Frailis è troppo costosa. In più, fatto più grave, la struttura non garantisce sicurezza e per questo verrà sostituita da una gradinata e da una rampa inclinata in cemento armato, in parte rivestite con pietre bianche in armonia con il contesto. «Nonostante la manutenzione periodica si è verificato nel tempo il decadimento strutturale al limite dell’utilizzo», scrive il tecnico incaricato dal Comune di Tortolì di redare il progetto che ha trovato copertura finanziaria: la Regione ha erogato un contributo di 205mila euro per sistemare l’accesso alla spiaggia della baia.

Il progettista è stato categorico nel bocciare la vecchia passerella, logorata dalle intemperie: «Lo stato dell’arte è tale per cui la rampa in legno necessita di interventi strutturali e urgenti per il ripristino della sicurezza statica e della funzionalità architettonica: la struttura portante, realizzata con travi e pilastri in legno infissi sul terreno, mostra segni di ammaloramento molto profondi, per la soluzione dei quali è necessaria la completa sostituzione a garanzia del funzionamento statico».

In sostanza, l’impalcato rischia di non reggere il carico antropico atteso per la prossima stagione. Oltre agli aspetti strutturali e statici, esistono criticità architettoniche determinate dall’inserimento infelice della rampa sull’arenile, che realizza un arrivo sulla spiaggia troppo defilato rispetto al sistema di accesso, creando sull’arenile un impatto visivo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA