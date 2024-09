Porto Flavia, sicurezza ripristinata 

Sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza di una parte definita “ giro treno” della zona di Porto Flavia, nell'antico borgo minerario di Masua. I lavori erano inerenti il ripristino delle parti danneggiate dalla caduta di un masso dalla montagna avvenuto alcuni mesi fa.

Il lavoro

L'impegno di spesa previsto è stato rispettato ed è corrispondente a ventimila euro, suddivisi fra progettazione, incarico e lavori da eseguire. La messa in sicurezza di quella parte di Porto Flavia è di fondamentale importanza essendo uno fra i luoghi turistici più frequentati per la sua bellezza paesaggistica e storica. «I lavori sono ormai giunti al traguardo, i tempi indicati sono stati rispettati e la ditta ha lavorato a pieno ritmo – ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru – lunedì prossimo,ci recheremo sul posto, con l'ingegnere, per verificare alcuni dettagli tecnici.

Non si è verificato alcun problema, e durante lo svolgimento dei lavori non ci sono stati disagi di alcun genere, né sotto il profilo tecnico né sotto il profilo turistico».

Il sito

In seguito alla realizzazione dei lavori, il sito di Porto Flavia sarà di nuovo totalmente reso fruibile al pubblico, ai centinaia di turisti e appassionati che visitano questo incantevole luogo. Miniera e non solo: la costa di Masua è, infatti, conosciuta per la varietà morfologica dei suoi rilievi calcarei e per la presenza del faraglione del Pan di Zucchero, alto centotrentaquattro metri.

Lo spettacolare scenario di Porto Flavia, intitolato alla sua primogenita dall'ingegnere Cesare Vecelli, ideatore dell'originale sistema di trasporto del minerale, affascina centinaia di turisti e curiosi, innamorati dell'archeologia mineraria e della bellezza di questi luoghi. Grazie alla esecuzione e realizzazione degli ultimi interventi, tutti potranno godere del fascino del sito in totale sicurezza e riscoprire così, un patrimonio minerario e naturalistico, che fra progresso e speranze, segna ancora l'evoluzione economica e sociale di questo territorio.

