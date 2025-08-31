Porto Flavia, scenario mondiale 

Cala il sipario sulla World Aquatics High Diving World Cup, prima e attesissima tappa italiana della Coppa del Mondo che ha trasformato uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo, le acque di Porto Flavia, in un’emozionante arena naturale. Il successo è andato all’australiana Rhiannan Iffland, regina imbattuta della disciplina, e allo statunitense James Lichtenstein, al suo primo successo in Coppa del Mondo.

Si sono dati battaglia oltre trenta protagonisti della disciplina, in rappresentanza di diciassette nazioni. Il pubblico ha potuto assistere a lanci mozzafiato da altezze siderali: 27 metri per gli uomini e 20 metri per le donne. Ogni tuffo ha rappresentato un concentrato di tecnica, coraggio e spettacolarità: per circa 3 secondi gli atleti hanno volato, sospesi in aria, a velocità superiori ai 90 chilometri orari. Ma non solo, perché ogni tutto era corredato da coreografie complesse, avvitamenti e rotazioni che hanno appassionato il pubblico.

La premiazione ha chiuso due giornate straordinarie, consacrando Rhiannan Iffland e James Lichtenstein come protagonisti assoluti della tappa italiana e accendendo i riflettori sulla Sardegna, nuova capitale mondiale del tuffo estremo.straordinaria cornice naturale di Porto Flavia sono rimbalzate grazie ai network internazionali in giro per il mondo. Grazie alla High diving World Cup, è stato visto il volto migliore della Sardegna, terra capace di attrarre eventi internazionali «e trasformarli in un’opportunità di crescita sportiva, turistica ed economica», ha detto Franco Varese, sports event manager di Marmeeting.

