SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Iglesias.
20 agosto 2026 alle 00:17

Porto Flavia osservato speciale 

Disposta una rigorosa ispezione per prevenire il rischio crolli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un controllo rigoroso del sito di Porto Flavia per prevenire i cedimenti simili a quelli già accaduti in passato in uno dei luoghi simbolo dell’Iglesiente

L’ispezione

I controlli sono stati disposti dal Comune e concernono in un’ispezione sul costone roccioso, sopra l’ingresso della vecchia miniera di Porto Flavia. Il lavoro è stato affidato alla ditta Disgaggiatori di Sardegna S.n.c. di Santa Giusta. L’ispezione, dal costo di circa 8mila euro, interesserà una superficie di circa cinquemila metri quadrati e sarà eseguita dai rocciatori attraverso tecniche alpinistiche su fune. Sono inoltre previsti fotografie e video realizzati con drone e una relazione tecnica dettagliata sulle aree esaminate.

La necessità dell’intervento nasce da quanto accaduto già nell’agosto 2023, quando il costone fu interessato da importanti distacchi. In quella occasione erano caduti alcuni massi sopra il girotreno, a cui era seguito un massiccio intervento di messa in sicurezza. «Non solo erano caduti dei massi, – ricorda l’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile Francesco Melis - ma in certe parti era proprio caduta una parte della parete rocciosa». Un distacco importante interessò la zona tra la spiaggia di Bega sa Canna e l’ingresso di Porto Flavia. «Nello stesso periodo – ricorda l’assessore - avevamo avuto anche un danneggiamento con una caduta di massi proprio al di sopra dell’ingresso di Porto Flavia, tanto da compromettere la ringhiera di sicurezza».

Gli interventi

Dopo gli episodi il Comune era intervenuto con picchettamenti, reti e recinzioni, mettendo subito in sicurezza anche alcune porzioni del costone nella zona della spiaggia. Nel settembre 2024 era stata approvata la relazione che certificava i lavori di messa in sicurezza, dalla quale tuttavia era enersa la necessità di effettuare controlli periodici. «Le verifiche, da allora, non si sono mai interrotte. – afferma Melis – Il controllo viene fatto ogni anno proprio per garantire la massima sicurezza. L’obiettivo è tutelare bagnanti, visitatori e chi transita nelle aree interessate». E dal 2023 a oggi, aggiunge, «non abbiamo avuto nessun tipo di crollo». Il rischio, tuttavia, resta legato alla natura stessa della costa. «È una questione di erosione», sottolinea Melis, ricordando la particolare fragilità delle falesie.Per eseguire l’ispezione la ditta dovrà esaminare il versante servendosi di personale altamente qualificato e tecniche su fune, verificando le condizioni della roccia. L’esame servirà a individuare eventuali elementi instabili e a fornire una valutazione tecnica aggiornata. Il controllo rientra dunque in un’attività di prevenzione che accompagnerà nel tempo la gestione della falesia. «Su questa zona, inoltre, – conclude - esistono importanti tutele ambientali, come il sito Natura 2000 e quelle relative ai faraglioni del Pan di Zucchero e all'area di Nebida e Masua: attraverso queste tutele possiamo recuperare ulteriori risorse per gli interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Estate cafona

Assalto alle spiagge protette «La Procura deve intervenire»

L’amarezza di Gassman: «Amici sardi, vi va bene così?» 
Tania Careddu
La visita

«Trepy sta meglio,  caduto in acqua  dopo due ore al sole»

Sassari, accertamenti della Mobile Salvato dalla tempestività dei soccorsi 
Emanuele Floris
Anche Schirru (Gesico) contro il progetto che vanifica gli sforzi per la valorizzazione del sito di Su Angiu

Pale tra i nuraghi, la rivolta dei sindaci

Oppus (Mandas) guida l’opposizione al parco eolico vicino a un’area archeologica 
Severino Sirigu
I sindacati Nursing Up e Cisl Fp: ospedali sovraffollati. Sorgia (FdI): Todde ha fallito, lasci l’interim

«Pronto soccorso, barelle nei corridoi: intervenire subito»

Gravi disagi all’Aou di Sassari e al Santissima Trinità di Cagliari 
La protesta.

A Sorgono i medici di cartone

Giorgio Ignazio Onano
Il Palio di Siena

Nurri, festa a metà tra gioia e attesa

Per Atzeni un mese di collare, la famiglia con lui. Il sindaco: lo aspettiamo 
Sonia Gioia
La strage delle donne

Femminicidio, fermato 80enne sardo

Aveva detto: «Era morta nel podere, ho visto fuggire due uomini» 