Porto Flavia osservato speciale 

Un controllo rigoroso del sito di Porto Flavia per prevenire i cedimenti simili a quelli già accaduti in passato in uno dei luoghi simbolo dell’Iglesiente

L’ispezione

I controlli sono stati disposti dal Comune e concernono in un’ispezione sul costone roccioso, sopra l’ingresso della vecchia miniera di Porto Flavia. Il lavoro è stato affidato alla ditta Disgaggiatori di Sardegna S.n.c. di Santa Giusta. L’ispezione, dal costo di circa 8mila euro, interesserà una superficie di circa cinquemila metri quadrati e sarà eseguita dai rocciatori attraverso tecniche alpinistiche su fune. Sono inoltre previsti fotografie e video realizzati con drone e una relazione tecnica dettagliata sulle aree esaminate.

La necessità dell’intervento nasce da quanto accaduto già nell’agosto 2023, quando il costone fu interessato da importanti distacchi. In quella occasione erano caduti alcuni massi sopra il girotreno, a cui era seguito un massiccio intervento di messa in sicurezza. «Non solo erano caduti dei massi, – ricorda l’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile Francesco Melis - ma in certe parti era proprio caduta una parte della parete rocciosa». Un distacco importante interessò la zona tra la spiaggia di Bega sa Canna e l’ingresso di Porto Flavia. «Nello stesso periodo – ricorda l’assessore - avevamo avuto anche un danneggiamento con una caduta di massi proprio al di sopra dell’ingresso di Porto Flavia, tanto da compromettere la ringhiera di sicurezza».

Gli interventi

Dopo gli episodi il Comune era intervenuto con picchettamenti, reti e recinzioni, mettendo subito in sicurezza anche alcune porzioni del costone nella zona della spiaggia. Nel settembre 2024 era stata approvata la relazione che certificava i lavori di messa in sicurezza, dalla quale tuttavia era enersa la necessità di effettuare controlli periodici. «Le verifiche, da allora, non si sono mai interrotte. – afferma Melis – Il controllo viene fatto ogni anno proprio per garantire la massima sicurezza. L’obiettivo è tutelare bagnanti, visitatori e chi transita nelle aree interessate». E dal 2023 a oggi, aggiunge, «non abbiamo avuto nessun tipo di crollo». Il rischio, tuttavia, resta legato alla natura stessa della costa. «È una questione di erosione», sottolinea Melis, ricordando la particolare fragilità delle falesie.Per eseguire l’ispezione la ditta dovrà esaminare il versante servendosi di personale altamente qualificato e tecniche su fune, verificando le condizioni della roccia. L’esame servirà a individuare eventuali elementi instabili e a fornire una valutazione tecnica aggiornata. Il controllo rientra dunque in un’attività di prevenzione che accompagnerà nel tempo la gestione della falesia. «Su questa zona, inoltre, – conclude - esistono importanti tutele ambientali, come il sito Natura 2000 e quelle relative ai faraglioni del Pan di Zucchero e all'area di Nebida e Masua: attraverso queste tutele possiamo recuperare ulteriori risorse per gli interventi».

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