Porto Flavia e museo Barreca da record 

Fine e inizio anno con il botto per il turismo nel Sulcis Iglesiente con un boom di presenze a Porto Flavia e nel museo archeologico Barreca di Sant’Antioco. Nel sito minerario nella costa di Iglesias il 2025 è in iniziato con l’assalto di duecento turisti, che hanno ripercorso antichi sentieri che conducono alla galleria. Immagini spettacolari nell’antico borgo minerario di Masua, dove i visitatori si soffermavano con stupore e felicità, prestando molta attenzione alle spiegazioni delle guide turistiche della “ Iglesias servizi Srl”, società in house del Comune.

I numeri

I numeri parlano chiaro: l’anno scorso, nel 2024, sono stati 70062 i turisti che hanno visitato il sito minerario. Stesso numero del 2023 con la differenza che il sito quest’anno è rimasto chiuso ai turisti per 5 giorni a luglio in occasione dei tuffi di Marmeeting «Questi dati, quello riferito alle presenze del 2024, e ai primi giorni del nuovo anno – ha dichiarato il Sindaco, Mauro Usai – raccontano come il turismo si stia concentrando in tutto l’anno e non soltanto nell’alta stagione, grazie anche a tutto il lavoro svolto con la realizzazione del Cammino Minerario di Santa Barbara».I duecento visitatori dei giorni scorsi erano sia italiani che stranieri, come racconta Maria Laura Mocci, guida turistica della Iglesias servizi Srl: «Ho spiegato con piacere la storia del sito minerario a molti turisti, soprattutto stranieri. Erano entusiasti del percorso, accompagnati dalla bella giornata, avevano sentito parlare del sito e avevano questo profondo desiderio di conoscerne la storia e naturalmente, poterlo vedere di persona. Abbiamo una grande opportunità fare conoscere il cuore della miniera, raccontare le battaglie e le storie di tante persone che con il loro sacrificio hanno segnato il futuro di queste immense ricchezze culturali».La vista panoramica di Porto Flavia, nella costa di Masua, la bellezza e l’originalità di questa area costiera, sono la cornice di una epopea mineraria che ancora affascina e fa innamorare centinaia di turisti e appassionati.

Sant’Antioco

Nuovo record di presenze per il Parco storico archeologico di Sant’Antioco che registra 115 mila visitatori come bilancio attivo del 2024. Lo scorso anno erano 102mila. Inserito nell’importante contesto, il museo “Barreca” che rappresenta una delle più importanti testimonianze al mondo della civiltà fenicio-punica. «Ogni anno il parco compie importanti passi in avanti in termini di qualità dei servizi, sempre più apprezzati dai visitatori che scelgono di dedicare ampio spazio alla cultura durante la loro vacanza - ha detto la direttrice, Sara Muscuso - una scelta che riguarda anche le numerose scolaresche e un turismo prettamente culturale. La formula vincente è certamente legata ad un lavoro sinergico che integra le attività di ricerca, tutela, conservazione e divulgazione».

Il futuro

«Negli ultimi 5 anni abbiamo registrato continua crescita - dice il sindaco Ignazio Locci - i visitatori sono un buon indicatore perché rendono subito comprensibile il dato. C'è una visione politica premiata dai dati, che ha puntato a trasformare un luogo che negli anni era risultato troppo statico e non connesso con i nuovi orizzonti della gestione e valorizzazione dei beni archeologici e culturali che sono la mission dell'ente locale. Investimenti in tecnologia che stanno cambiando totalmente il modo di concepire il polo archeologico. Devo anche dire che abbiamo la fortuna di poter contare, tra le fila dei nostri funzionari, di una figura che è considerata al top per conoscenze e esperienze scientifiche che dirige il parco

