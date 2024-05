Porto Flavia diventa l’acchiappa-turisti 

Quando Cesare Vecelli ed il suo team idearono il metodo per conferire il minerale direttamente sulle bilancelle in mare, compirono un balzo tecnologico nell’era mineraria di un secolo fa. Forse però non potevano immaginare che l’impresa di concepire la “Galleria Porto Flavia”, non sarebbe rimasta utile al solo scopo di ridurre i tempi di lavoro e la fatica dei minatori, ma anche a creare un sito che a distanza di un secolo sarebbe divenuto uno dei siti minerari più visitati del territorio isolano. Di certo non avrebbero potuto immaginare che in data 27 maggio 2024 sarebbero partite le celebrazioni per i festeggiamenti dell’iniziativa “100 anni di Porto Flavia”.

Il futuro

Nella serata di ieri, in via del tutto straordinaria, è stato convocato un Consiglio comunale presso il compendio della galleria, in presenza del cardinale Arrigo Miglio, di diverse autorità politiche regionali e del Parco Geominerario, si sono illustrate le linee strategiche e d’indirizzo politico per la programmazione di un’iniziativa che come puntualizza il primo cittadino Mauro Usai, non sarà soltanto un’occasione per festeggiare: «Ma anche e sopratutto un modo per guardare al futuro non solo da un punto di vista turistico». Usai spiega come per agevolare l’intento sia indispensabile la partnership con la Regione ed il Parco: «È l’occasione per ripensare al ruolo di tutto il patrimonio minerario».

Il pubblico

I numeri delle visite effettuate da quando si diede l’opportunità di percorrere le galleria scavate nella roccia e che sbucano a strapiombo sul mare, parlano di un’attrazione senza precedenti nel territorio; dal 2015 ad oggi si sfiorano i 400 mila tagliandi staccati, con un costante incremento che gradualmente spinge le percentuali vero l’alto. Negli ultimi 5 mesi sono stati 20 mila le visite e nella giornata di domenica scorsa, c’è stata la più “particolare”, quella di Danilo Atzeni di Nurallao che a 101 anni ha percorso i 600 metri della galleria.

Nonostante le approfondite ricerche, non esiste una data “celebrativa” dell’apertura di “Porto Flavia”; spulciando fra i documenti dell’Archivio storico comunale si è trovato qualcosa relativo alla data del 27 maggio 1924, un documento che non accenna comunque ad una presunta inaugurazione: «Si è così deciso di far partire le celebrazioni da questo giorno. - dichiara l’assessore con deleghe al Decentramento e Sport Vito Spiga - L’impegno che ci stiamo assumendo è quello di avviare dei nuovi progetti in ambito tecnologico, sociale e anche sportivo. Per un anno la città si vestirà di “Porto Flavia”, sarà avviato un brand destinato a divenire un marchio di fabbrica anche per il futuro. La programmazione degli avvenimenti sarà presto calendarizzata e al momento posso anticipare che verranno svolti diversi convegni in notturna nei pressi del sito e che il prossimo luglio sarà organizzata una gara tuffi di grande altezza, proprio dallo sbocco della galleria. In Italia si svolge soltanto in altre due località, a Polignano a Mare e a Furore».

