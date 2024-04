Porto Ferro, via i rifiuti dalla spiaggia 

Grande partecipazione per il secondo appuntamento dedicato alla pulizia della spiaggia di Porto Ferro.

I volontari si sono dati appuntamento ieri mattina, intorno alle 10 e, muniti di sacchi e guanti monouso, hanno raccolto i rifiuti che il mare ha depositato lungo la battigia nel corso dei mesi invernali. Plastiche per lo più.

Al termine dell’operazione di bonifica, andata avanti per tutta la mattinata, la Bonga Surf School, che nella spiaggia di Sassari ha il suo quartier generale, ha offerto ai partecipanti delle lezioni gratuite, mentre per i più piccoli sono state organizzate delle attività ludiche di educazione ambientale. Una giornata baciata dal sole, in uno dei litorali più affascinanti e selvaggi del Nord Ovest, organizzata grazie alla collaborazione di diverse realtà locali tra cui Bonga Surf School, Piccoli passi coop e Vosma.

