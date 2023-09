Porto Empedocle, è già sos Lampedusa di nuovo piena 

Qualcuno prova a chiedere informazioni, qualcun altro si arrampica fino a scavalcare la recinzione e si dà alla fuga. Restare lì stipati nella tensostruttura, in attesa di partire chissà quando per il Nord Italia, è un’opzione che in molti non vogliono neanche prendere in considerazione.

Il centro è stracolmo e il caldo afoso di questi giorni non fa che esasperare gli animi. Tanto che un poliziotto rimane ferito nel tentativo di impedire la fuga ad alcuni migranti. Gli autobus privati hanno deciso di non partire praticamente più dopo l’incidente mortale della scorsa settimana sull'A1 vicino Roma, costato la vita a due giovani autisti. L’unica soluzione, al momento, è utilizzare i mezzi di polizia ed esercito, in attesa che le navi tornino al molo per trasferire le centinaia di migranti. «In un’area di duemila metri quadri ci sono 1.200 persone - tuona il sindaco Calogero Martello - Gente che cerca acqua e cibo e tenta, spesso riuscendoci, di uscire. È una situazione che fa paura». In serata è la prefettura di Agrigento a trovare altri quattro pullman di compagnie private da affiancare ai mezzi delle forze dell'ordine, contribuendo a svuotare il centro. Archiviata la visita di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, la Sicilia torna a fare i conti con l’onda lunga dell’emergenza migranti. Lampedusa ha deciso di sospendere momentaneamente i trasferimenti, proprio perché i centri di accoglienza sparsi nel resto della Sicilia cominciano ad essere sovraffollati. La conseguenza è che il numero di ospiti nella struttura di contrada Imbriacola torna inevitabilmente a gonfiarsi. Durante la giornata si sono raggiunti picchi fino a oltre 1.300 migranti, con continui arrivi dal molo Favaloro.

