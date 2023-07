Porto e Trenino, Deidda in visita 

Missione in Ogliastra per Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti della Camera. Ieri mattina l’esponente di Fratelli d’Italia ha visitato aeroporto, porto e stazione intermodale prima dell’incontro conclusivo in Comune. è stato accolto dal sindaco Marcello Ladu, con Luigi Cardia, Stefania Vargiu e Nicola Salis. Deidda ha annunciato un incontro con l’Autorità portuale e il sindaco per parlare dello sviluppo della portualità, sia commerciale che turistica». Sopralluogo anche al deposito Arst per parlare di Trenino Verde, quasi azzerato. «Continuo a ritenere necessario sviluppare una collaborazione con la Fondazione Fs e Rfi per entrare nel circuito delle ferrovie turistiche. Oggi Arst - ha detto Deidda, 46 anni - è troppo votata alla gomma e poco alla ferrovia. Sino a che non cambia postura, bisogna affidarsi a chi può farla funzionare». (ro. se.)

