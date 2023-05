«Porto e aeroporto, è l’ora del rilancio» 

Per il sindacalista il primo passo è il collegamento del porto con il Centro intermodale cittadino. In quest’ottica «non è più rinviabile il completamento del raddoppio ferroviario e della elettrificazione tra Oristano e Cagliari, che permetterebbe di dimezzare i tempi di percorrenza con il capoluogo».

L’appetito, si sa, vien mangiando. Ed è forse per quel retrogusto piacevole che il recente attracco della nave da crociera “Costa Diadema” ha lasciato in città, che a Oristano si riaccende il dibattito sulle due principali infrastrutture: porto e aeroporto.

L’appetito, si sa, vien mangiando. Ed è forse per quel retrogusto piacevole che il recente attracco della nave da crociera “Costa Diadema” ha lasciato in città, che a Oristano si riaccende il dibattito sulle due principali infrastrutture: porto e aeroporto.

L’impatto che lo sbarco di 4mila turisti italiani e stranieri ha avuto in poche ore di permanenza, da un lato gratifica ma dall’altro evidenzia le potenzialità finora inespresse. Ne è convinto il segretario generale della Cisl oristanese Alessandro Perdisci che ritiene «essenziale un’azione politica capace di sviluppare, attorno alla struttura, un sistema economico che permetta di dare finalmente slancio ad un’opera sempre sotto utilizzata».

La carenza

Per il sindacalista il primo passo è il collegamento del porto con il Centro intermodale cittadino. In quest’ottica «non è più rinviabile il completamento del raddoppio ferroviario e della elettrificazione tra Oristano e Cagliari, che permetterebbe di dimezzare i tempi di percorrenza con il capoluogo».

Sulle opportunità di crescita del porto, concorda il neo presidente del Consorzio industriale Gianluigi Carta: «La posizione baricentrica lo rende il più votato al traffico delle merci nel panorama regionale. L’obiettivo è riuscire ad intercettare nuovi operatori per ampliare l’attività oggi caratterizzata dalla sola movimentazione delle rinfuse».

Vertenza Fenosu

Sulla “vertenza aeroporto”, recentemente riaperta da un’interpellanza della maggioranza in Consiglio comunale, la Cisl chiama in causa la Regione. «Riteniamo fondamentale - spiega Perdisci - definire in tempi stretti un piano industriale che permetta di pianificare la crescita dello scalo e che garantisca che la sicurezza, la regolarità e l’economia siano integrate con le esigenze del territorio, dando quelle certezze e quei posti di lavoro che fino ad oggi non ha mai realizzato».

L’Aeronike, che detiene il pacchetto di maggioranza della Sogeaor, la società di gestione dello scalo, assicura il massimo impegno per un imminente riavvio delle attività. «La scorsa settimana abbiamo incontrato l’Enac che ha richiesto qualche modifica ai manuali presentati due anni fa - afferma l’amministratore, Riccardo Faticoni - nei prossimi giorni li consegneremo, poi attendiamo il via per la riapertura». Aviazione generale, aerotaxi e Protezione civile le ipotesi su cui si lavora. E poi le scuole di volo. «C’è un’altissima richiesta di piloti - prosegue Faticoni - oggi la preparazione si svolge principalmente nel Nord Europa: in Sardegna c’è il vantaggio climatico che offre condizioni ideali per 360 giorni all’anno». Numerose scuole hanno già visitato e promosso lo scalo. «Ci chiedono infrastrutture di supporto, come un campus per gli allievi - conclude Faticoni - Lo spazio c’è, occorre investire».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata