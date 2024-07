Porto di Oristano, comitati e mobilitazione 

La mobilitazione continua. Al porto industriale di Oristano attivisti e cittadini, guidati dal neonato Gruttes Gruppo tutela territorio sardo, proseguono la loro battaglia contro l’espansione indiscriminata di impianti eolici nell’Isola. Non sono soli a vigilare sul piazzale dal quale i tir, carichi di componenti, partono alla volta dei diversi comuni destinati ad accogliere le gigantesche turbine: ieri a dare supporto al presidio permanente è arrivato anche il Coordinamento Gallura. «Vogliamo risposte dalla presidente della Regione, Alessandra Todde – ha dichiarato Maria Grazia Demontis – Se c’è una legge regionale che vieta la realizzazione degli impianti, perché in tutta la Sardegna gli impianti sono ancora attivi? Perché da questo porto si stanno mobilitando pezzi di pale che raggiungono i cantieri aperti?». Quesiti al momento le domande senza una risposta, mentre si preparano nuovi trasferimenti. Dopo la turbina trasportata a Marrubiu, nei prossimi giorni i mezzi dovrebbero raggiungere Villacidro e Domusnovas. I comitati continueranno a far sentire la loro voce contro quella che definiscono una speculazione energetica ai danni dell’ambiente, perpetrata dietro la facciata delle rinnovabili. Il coro di dissenso non sfocerà, tuttavia, in azioni eclatanti. «Ancora non sappiamo se riusciremo a bloccare l’uscita dei mezzi – conclude l’attivista –. Non vogliamo rischiare provvedimenti giudiziari, il nostro corpo è fondamentale per difendere la nostra terra”.

