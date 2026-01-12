Porto di La Caletta, sì al progetto di riqualificazione 

Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Siniscola ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione della viabilità nell’area portuale di La Caletta. Un intervento atteso da anni, finanziato con fondi per lo sviluppo e la coesione per un importo complessivo di 3 milioni di euro, che punta a migliorare uno degli snodi economici e turistici più rilevanti del territorio. «Abbiamo finalmente portato a compimento un lungo iter programmatico - spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Luigi Flori - che, dopo una prima approvazione, ha dovuto affrontare alcune revisioni per problemi di carattere formale». Le modifiche si sono rese necessarie soprattutto per chiarire il ruolo dell’ente attuatore: inizialmente individuato nell’assessorato regionale ai Lavori pubblici, il progetto è stato poi definitivamente attribuito al Comune di Siniscola.

«Siamo pronti a far partire l’esecuzione dei lavori - dice Flori - anche se sarà necessario attendere i tempi tecnici per l’accreditamento del finanziamento regionale alle casse municipali e, successivamente, quelli legati a predisposizione, pubblicazione ed espletamento della gara d’appalto». L’intervento prevede la riqualificazione della viabilità interna del porto, la sistemazione delle banchine nel tratto destinato ai pescherecci e il rifacimento del manto d’asfalto nella parte turistica dello scalo marittimo. Obiettivi migliore sicurezza, maggiore funzionalità delle infrastrutture portuali e più decoro urbano, a beneficio di operatori economici e visitatori.

